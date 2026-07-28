Intesa Sanpaolo Aktie
Marktkap. 114,84 Mrd. EURKGV 11,17 Div. Rendite 6,35%
WKN 850605
ISIN IT0000072618
Symbol IITSF
Intesa Sanpaolo Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Die Erlöse der italienischen Großbank hätten die Markterwartung leicht überboten, schrieb Pablo de la Torre Cuevas in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Nettogewinn auf Konzernebene habe die Konsensschätzung vor allem dank eines starken Handelsgeschäfts um zehn Prozent übertroffen./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:31 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:31 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo Outperform
|Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
7,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
6,47 €
|Abst. Kursziel*:
8,12%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
6,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,01%
|
Analyst Name:
Pablo de la Torre Cuevas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,96 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|15:51
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:46
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|08.06.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|15:51
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:46
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|08.06.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|15:51
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:46
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|08.06.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.20
|Intesa Sanpaolo Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.04.20
|Intesa Sanpaolo Reduce
|Oddo BHF
|26.03.20
|Intesa Sanpaolo Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.20
|Intesa Sanpaolo verkaufen
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.20
|Intesa Sanpaolo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.05.24
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.23
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)