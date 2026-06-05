RBC Capital Markets

Intesa Sanpaolo Outperform

12:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Outperform" belassen. Auf den ersten Blick mache die Offerte für die Banca Monte dei Paschi di Siena langfristig Sinn für Intesa, schrieb Pablo de la Torre Cuevas am Montag. Damit werde die ohnehin starke Stellung in der Heimat noch weiter gepusht./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 02:04 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 02:04 / EDT

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