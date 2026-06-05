Intesa Sanpaolo Aktie
Marktkap. 99,02 Mrd. EURKGV 11,17 Div. Rendite 6,35%
WKN 850605
ISIN IT0000072618
Symbol IITSF
Intesa Sanpaolo Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Outperform" belassen. Auf den ersten Blick mache die Offerte für die Banca Monte dei Paschi di Siena langfristig Sinn für Intesa, schrieb Pablo de la Torre Cuevas am Montag. Damit werde die ohnehin starke Stellung in der Heimat noch weiter gepusht./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 02:04 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 02:04 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo Outperform
|Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
7,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
5,51 €
|Abst. Kursziel*:
27,11%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
5,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,10%
|
Analyst Name:
Pablo de la Torre Cuevas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,96 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:06
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.20
|Intesa Sanpaolo Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.04.20
|Intesa Sanpaolo Reduce
|Oddo BHF
|26.03.20
|Intesa Sanpaolo Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.20
|Intesa Sanpaolo verkaufen
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.20
|Intesa Sanpaolo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.05.24
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.23
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)