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Symbol AIAGF

Deutsche Bank AG

Aurubis Hold

15:16 Uhr
Aurubis Hold
Aktie in diesem Artikel
Aurubis
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aurubis mit einem Kursziel von 178 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Bastian Synagowitz rechnet für das dritte Geschäftsquartal mit einer weiteren Besserung, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht schrieb./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sascha Schuermann/Getty Images

Zusammenfassung: Aurubis Hold

Unternehmen:
Aurubis		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
178,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
173,40 €		 Abst. Kursziel*:
2,65%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
169,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,83%
Analyst Name:
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
169,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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