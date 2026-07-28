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Symbol UPS

UBS AG

United Parcel Service Buy

17:16 Uhr
United Parcel Service Buy
Aktie in diesem Artikel
United Parcel Service Inc. (UPS)
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für UPS von 123 auf 124 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen zeigten, dass der US-Logistikkonzern seinen Plan erfolgreich umsetze, schrieb Thomas Wadewitz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dazu gehöre auch die Kapazitätsreduzierung im Inlands-Paketnetzwerk in Reaktion auf das gesunkene Versandvolumen mit Amazon./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 20:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: United Parcel Service Buy

Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 124,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 105,00		 Abst. Kursziel*:
18,10%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 105,15		 Abst. Kursziel aktuell:
17,93%
Analyst Name:
Thomas Wadewitz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 115,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)

17:16 United Parcel Service Buy UBS AG
08:01 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.07.26 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.07.26 United Parcel Service Outperform Bernstein Research
30.06.26 United Parcel Service Buy UBS AG
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