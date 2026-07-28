United Parcel Service Aktie
Marktkap. 84,26 Mrd. EURKGV 15,13 Div. Rendite 6,61%
WKN 929198
ISIN US9113121068
Symbol UPS
United Parcel Service Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für UPS von 123 auf 124 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen zeigten, dass der US-Logistikkonzern seinen Plan erfolgreich umsetze, schrieb Thomas Wadewitz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dazu gehöre auch die Kapazitätsreduzierung im Inlands-Paketnetzwerk in Reaktion auf das gesunkene Versandvolumen mit Amazon./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 20:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: United Parcel Service Buy
|Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 124,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 105,00
|Abst. Kursziel*:
18,10%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 105,15
|Abst. Kursziel aktuell:
17,93%
|
Analyst Name:
Thomas Wadewitz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 115,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)
|17:16
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|08:01
|United Parcel Service Neutral
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|30.06.26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
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|UBS AG
|08:01
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|17:16
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|24.07.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
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|United Parcel Service Buy
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|United Parcel Service Underweight
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|31.07.20
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|17.04.20
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|08:01
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|United Parcel Service Hold
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.