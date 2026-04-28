United Parcel Service Aktie
Marktkap. 78,62 Mrd. EURKGV 15,13 Div. Rendite 6,61%
WKN 929198
ISIN US9113121068
Symbol UPS
United Parcel Service Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für UPS mit einem Kursziel von 106 US-Dollar auf "Hold" belassen. Der positive Tenor des Managements hinsichtlich der Quartalsergebnisse habe etwas verwundert, schrieb Richa Harnain in dem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zur Telefonkonferenz. Aus Harnains Sicht sind die Amerikaner nämlich im so wichtigen Heimatgeschäft nur am unteren Ende der Anfang März gesteckten Zielspanne gelandet./rob/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: United Parcel Service Hold
|Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
$ 106,00
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
$ 103,94
|Abst. Kursziel*:
1,98%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
$ 103,90
|Abst. Kursziel aktuell:
2,02%
|
Analyst Name:
Richa Harnain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 113,33
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)
|11:16
|United Parcel Service Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.04.26
|United Parcel Service Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.03.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:16
|United Parcel Service Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.04.26
|United Parcel Service Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.03.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.04.26
|United Parcel Service Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|28.01.26
|United Parcel Service Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|02.07.25
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|09.03.26
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|29.10.20
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|27.10.20
|United Parcel Service Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.20
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|17.04.20
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|11:16
|United Parcel Service Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.