United Parcel Service Aktie
Marktkap. 75,17 Mrd. EURKGV 15,13 Div. Rendite 6,61%
WKN 929198
ISIN US9113121068
Symbol UPS
United Parcel Service Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für UPS mit einem Kursziel von 80 US-Dollar auf "Underweight" belassen. Der Ausblick des Logistikanbieters für das erste Quartal sei schwach, schrieb Analyst Brandon Oglenski am Sonntag. Mit Blick auf den weiteren Jahresverlauf zeige sich das Management aber zuversichtlicher./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2026 / 21:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2026 / 21:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: United Parcel Service Underweight
|Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 80,00
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
$ 102,36
|Abst. Kursziel*:
-21,84%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
$ 101,02
|Abst. Kursziel aktuell:
-20,81%
|
Analyst Name:
Brandon Oglenski
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 107,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
