DAX 23.012 -2,5%ESt50 5.569 -2,6%MSCI World 4.374 -0,8%Top 10 Crypto 8,9155 +2,8%Nas 22.388 -1,6%Bitcoin 58.704 +2,5%Euro 1,1521 -0,1%Öl 106,4 +14,0%Gold 5.093 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sprunghafter Anstieg der Ölpreise: DAX fällt unter 23.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen brechen ein -- Lufthansa, TUI, NVIDIA, Rheinmetall, Novo Nordisk im Fokus
Top News
JP Morgan Chase & Co.: Underweight für GEA-Aktie JP Morgan Chase & Co.: Underweight für GEA-Aktie
Bayer-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt Bayer-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

United Parcel Service Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
87,06 EUR -0,92 EUR -1,05 %
STU
101,02 USD -3,05 USD -2,93 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 75,17 Mrd. EUR

KGV 15,13 Div. Rendite 6,61%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 929198

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US9113121068

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol UPS

Barclays Capital

United Parcel Service Underweight

08:41 Uhr
United Parcel Service Underweight
Aktie in diesem Artikel
United Parcel Service Inc. (UPS)
87,06 EUR -0,92 EUR -1,05%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für UPS mit einem Kursziel von 80 US-Dollar auf "Underweight" belassen. Der Ausblick des Logistikanbieters für das erste Quartal sei schwach, schrieb Analyst Brandon Oglenski am Sonntag. Mit Blick auf den weiteren Jahresverlauf zeige sich das Management aber zuversichtlicher./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2026 / 21:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2026 / 21:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: United Parcel Service Underweight

Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 80,00
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
$ 102,36		 Abst. Kursziel*:
-21,84%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
$ 101,02		 Abst. Kursziel aktuell:
-20,81%
Analyst Name:
Brandon Oglenski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 107,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)

08:41 United Parcel Service Underweight Barclays Capital
20.02.26 United Parcel Service Outperform Bernstein Research
28.01.26 United Parcel Service Buy Jefferies & Company Inc.
27.01.26 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)

finanzen.net United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service fällt am Freitagabend
finanzen.net United Parcel Service Aktie News: Anleger schicken United Parcel Service am Freitagnachmittag ins Minus
finanzen.net Börse New York: S&P 500 fällt letztendlich
finanzen.net S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Parcel Service von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Parcel Service von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Parcel Service von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in United Parcel Service von vor 3 Jahren bedeutet
TraderFox United Parcel Service: Der radikale Architekt der „Weniger-ist-Mehr“-Logistik
Zacks United Parcel Service, Inc. (UPS) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
Benzinga What Does the Market Think About United Parcel Service Inc?
MotleyFool Should You Buy United Parcel Service After Its 20% Slump in 2025?
Benzinga This Is What Whales Are Betting On United Parcel Service
Zacks United Parcel Service, Inc. (UPS) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
Zacks Why United Parcel Service (UPS) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
Benzinga How Do Investors Really Feel About United Parcel Service Inc?
Zacks United Parcel Service (UPS) Q4 Earnings and Revenues Top Estimates
RSS Feed
United Parcel Service Inc. (UPS) zu myNews hinzufügen