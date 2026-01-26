DAX24.950 +0,1%Est505.996 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,42 +0,8%Nas23.791 +0,8%Bitcoin73.440 -1,2%Euro1,1937 +0,5%Öl66,17 +0,7%Gold5.061 +1,0%
DAX stabil -- Wall Street startet uneins -- PUMA mit neuem Großaktionär -- UnitedHealth: Prognose und Medicare-Pläne belasten -- DroneShield, SAP, Tesla, VORWERK, GameStop, Intel, BASF im Fokus
Alphabet-Aktie fester: EU-Kommission unterstützt Google bei Gemini-Rollout
Ausblick: Meta Platforms legt Quartalsergebnis vor
Nach Umsatzrückgang

UPS peilt 2026 deutliches Wachstum an - Aktie reagiert positiv

27.01.26 15:41 Uhr
NYSE-Aktie UPS steigt: Deutliches Wachstum in 2026 geplant | finanzen.net

Nach einem Umsatzrückgang im Vorjahr will der DHL-Konkurrent UPS im laufenden Jahr wieder zulegen.

Um das zu erreichen, treibt der Logistikkonzern seine Pläne voran, weniger profitable Sendungsmengen aus seinen Geschäften zu verbannen. Dies betrifft vor allem Amazon als größten United Parcel Service-Kunden. Sowohl die Umsatzprognose, als auch die von UPS im Schlussquartal erzielten Ergebnisse übertrafen die Markterwartungen. Im NYSE-Handel gewinnt die UPS-Aktie zeitweise 1,68 Prozent auf 108,77 US-Dollar.

Für 2026 prognostiziert der US-Logistikkonzern einen Umsatz von 89,7 Milliarden Dollar (76 Mrd Euro), wie er am Dienstag in Atlanta mitteilte. Analysten gehen bisher von knapp 88 Milliarden Dollar aus. Damit traut sich der Logistiker erstmals seit einem Jahr wieder eine Jahresumsatzprognose zu. Dies dürfte auch ein Zeichen für eine wieder bessere Berechenbarkeit der Nachfrage sein, nachdem die chaotische US-Handels- und -Zollpolitik im vergangenen Jahr immer wieder für Turbulenzen in der Branche gesorgt hatte.

2025 belief sich der Konzernumsatz auf 88,7 Milliarden Dollar, was 2,6 Prozent weniger waren als 2024, aber mehr als von Experten erwartet. Der Nettogewinn sank um 3,6 Prozent auf 5,57 Milliarden Dollar.

Im Zuge der Verringerung der weniger profitablen Paketlieferungen für den Online-Riesen, ein Vorhaben, das bis Jahresmitte über die Bühne gegangen sein soll, schloss UPS Dutzende Sortieranlagen oder legte sie zusammen. Außerdem erhielten Tarifbeschäftigte Abfindungsangebote. Der Effekt der Maßnahmen dürfte dann in Zukunft spürbar werden; für 2026 strebt UPS erst einmal eine bereinigte operative Marge von 9,6 Prozent an, nach 2025 erzielten 9,8 Prozent.

/lew/err/mis

ATLANTA (dpa-AFX)

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Amazon

Analysen zu Amazon

26.01.2026Amazon OutperformRBC Capital Markets
12.12.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.12.2025Amazon BuyJefferies & Company Inc.
03.12.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Amazon OutperformRBC Capital Markets
