DAX 23.712 +0,0%ESt50 5.699 +0,2%MSCI World 4.397 +0,3%Top 10 Crypto 12,50 +5,4%Nas 23.435 +0,1%Bitcoin 79.138 +0,7%Euro 1,1666 +0,3%Öl 62,93 +0,9%Gold 4.228 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street uneins -- HUGO BOSS mit schwachen Zahlen -- Siemens Energy, Airbus, BioNTech, CureVac, Eutelsat, SoftBank, Bitcoin, Novo Nordisk, RENK & Co., Bayer, VW im Fokus
Top News
Vulcan Energy-Aktie bricht ein: Deutsches Lithiumprojekt vor Umsetzung - HOCHTIEF stabil Vulcan Energy-Aktie bricht ein: Deutsches Lithiumprojekt vor Umsetzung - HOCHTIEF stabil
Kursrally in Tokio: Aktien von SoftBank und Advantest treiben Japans Börsen an Kursrally in Tokio: Aktien von SoftBank und Advantest treiben Japans Börsen an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Amazon Aktie

Kaufen
Verkaufen
Amazon Aktien-Sparplan
198,24 EUR -3,46 EUR -1,72 %
STU
232,55 USD -1,81 USD -0,77 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,15 Bio. EUR

KGV 39,70 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 906866

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US0231351067

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AMZN

JP Morgan Chase & Co.

Amazon Overweight

16:26 Uhr
Amazon Overweight
Aktie in diesem Artikel
Amazon
198,24 EUR -3,46 EUR -1,72%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Amazon nach der re:Invent-Konferenz der Cloudsparte AWS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Generative KI und KI-Infrastruktur blieben im Fokus und Amazon verbessere hier seine Position, schrieb Doug Anmuth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. AWS wolle die KI-Lücke zur Konkurrenz schließen./mis/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 04:51 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 04:51 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Amazon Overweight

Unternehmen:
Amazon		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 305,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 231,38		 Abst. Kursziel*:
31,82%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 232,55		 Abst. Kursziel aktuell:
31,15%
Analyst Name:
Doug Anmuth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 287,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Amazon

16:26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Amazon Outperform RBC Capital Markets
02.12.25 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 Amazon Kaufen DZ BANK
31.10.25 Amazon Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Amazon

TraderFox Meinung Amazon's Trainium3: Ein Kostenschock für NVIDIAs AI-Dominanz? Amazon's Trainium3: Ein Kostenschock für NVIDIAs AI-Dominanz?
finanzen.net Amazon Aktie News: Amazon büßt am Nachmittag ein
finanzen.net Freundlicher Handel: Zum Start Gewinne im Dow Jones
TraderFox AI-Infrastruktur 2025: Die heimlichen Gewinner hinter dem Hype!
finanzen.net Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Ken Fisher kauft zu: So setzte sich das Depot von Fisher Asset Management in Q3 zusammen
finanzen.net Apple-Aktie steigt: Techriese setzt bei KI wieder auf einen Google-Manager - Kartellklage wegen App Store möglich
finanzen.net Amazon Aktie News: Amazon zieht am Abend an
finanzen.net Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amazon-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Zacks Zacks Investment Ideas feature highlights: Amazon and Shopify
MotleyFool 2 Reasons I'll Never Sell Amazon Stock
MotleyFool Does Billionaire David Tepper Know Something Wall Street Doesn't? He's Selling Alphabet and Amazon and Piling Into This AI Stock Instead.
Benzinga Amazon-Backed Anthropic Moves Closer To One Of The Largest Tech IPOs Ever, Taps Wilson Sonsini As It Sets Eyes On Over $300 Billion Valuation: Report
Business Times Amazon rushes out latest AI chip to take on Nvidia, Google
Cnet How to Tip Your Amazon Driver $5 for the Holidays at No Cost to You
Business Times Amazon cuts seller fees in Europe in Shein, Temu price war
Benzinga Amazon Pilots 30-Minute Delivery — Analyst Says It Could Pull More Shoppers Online
RSS Feed
Amazon zu myNews hinzufügen