Inditex Aktie

Marktkap. 153,61 Mrd. EUR

KGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
DZ BANK

Inditex Kaufen

14:11 Uhr
Inditex Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Inditex nach Zahlen von 54 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Mode ist weiterhin stark nachgefragt", schrieb Katharina Schmenger am Mittwoch angesichts starker Ergebnisse für das dritte Quartal und eines erfolgreichen Starts ins vierte Quartal. "Der Konzern ist weiter in der Lage, schnell auf Modetrends zu reagieren, und trifft mit dem breiten Markenportfolio weiter den Geschmack der Kunden."/rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 12:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 12:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com

