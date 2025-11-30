Inditex Aktie
Marktkap. 153,61 Mrd. EURKGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873
ISIN ES0148396007
Symbol IDEXF
Inditex Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Inditex nach Zahlen von 54 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Mode ist weiterhin stark nachgefragt", schrieb Katharina Schmenger am Mittwoch angesichts starker Ergebnisse für das dritte Quartal und eines erfolgreichen Starts ins vierte Quartal. "Der Konzern ist weiter in der Lage, schnell auf Modetrends zu reagieren, und trifft mit dem breiten Markenportfolio weiter den Geschmack der Kunden."/rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 12:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 12:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Inditex Kaufen
|Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
53,66 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
54,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Katharina Schmenger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|14:31
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|14:11
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|12:01
|Inditex Buy
|UBS AG
|10:36
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:01
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:31
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|14:11
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|12:01
|Inditex Buy
|UBS AG
|10:36
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:01
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:31
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|14:11
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|12:01
|Inditex Buy
|UBS AG
|10:36
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:01
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|10.11.25
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.25
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets