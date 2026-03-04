Symrise Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Das gute vierte Quartal 2025 sei von den schwachen Signalen für das erste Quartal und den Fragen rund um die Ziele für 2026 überschattet worden, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Geschäftsbericht des Aromenherstellers./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
