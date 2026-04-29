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Barclays Capital

Symrise Equal Weight

08:26 Uhr
Symrise Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Symrise AG
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Symrise von 81 auf 84 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Aromen- und Duftstoffhersteller habe im ersten Quartal besser als erwartet abgeschnitten und sich optimistischer als bisher zur Geschäftsentwicklung geäußert, weshalb er seine Schätzungen moderat erhöht habe, schrieb Alex Sloane am Mittwochabend in seiner Auswertung. Er bleibt aber für die Margen vorsichtig, da die Kosten schneller steigen dürften als die Preise für die Produkte des Unternehmens./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

Zusammenfassung: Symrise Equal Weight

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
84,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
75,42 €		 Abst. Kursziel*:
11,38%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
74,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,84%
Analyst Name:
Alex Sloane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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