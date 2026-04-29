Symrise Aktie
Marktkap. 10,26 Mrd. EURKGV 38,61 Div. Rendite 1,81%
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Symbol SYIEF
Symrise Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Symrise von 81 auf 84 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Aromen- und Duftstoffhersteller habe im ersten Quartal besser als erwartet abgeschnitten und sich optimistischer als bisher zur Geschäftsentwicklung geäußert, weshalb er seine Schätzungen moderat erhöht habe, schrieb Alex Sloane am Mittwochabend in seiner Auswertung. Er bleibt aber für die Margen vorsichtig, da die Kosten schneller steigen dürften als die Preise für die Produkte des Unternehmens./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Symrise
Zusammenfassung: Symrise Equal Weight
|Unternehmen:
Symrise AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
84,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
75,42 €
|Abst. Kursziel*:
11,38%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
74,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,84%
|
Analyst Name:
Alex Sloane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
86,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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