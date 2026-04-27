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Symbol SYIEF

UBS AG

Symrise Buy

13:01 Uhr
Symrise Buy
Aktie in diesem Artikel
Symrise AG
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Buy" belassen. Das organische Wachstum des Aromenherstellers sei weniger schwach gewesen als befürchtet, schrieb Charles Eden am Mittwochmorgen nach dem Quartalsbericht./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

Zusammenfassung: Symrise Buy

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
77,78 €		 Abst. Kursziel*:
18,28%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
76,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,29%
Analyst Name:
Charles Eden 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,02 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information
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