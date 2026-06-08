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Bernstein Research

Ryanair Outperform

10:06 Uhr
Ryanair Outperform
Aktie in diesem Artikel
Ryanair
26,27 EUR 0,65 EUR 2,54%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ryanair mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Outperform" belassen. Der Kursrückgang der Aktie angesichts der stark gestiegenen Treibstoffpreise sei mit Blick auf die kurzfristigen Gewinne verständlich, schrieb Alex Irving in seiner Branchenbetrachtung vom Sonntagabend. Denn zweifellos sinke die Ertragskraft der Luftfahrtbranche insgesamt, je höher die Kerosinpreise stiegen. Der Markt übersehe aber, dass dadurch das Kapazitätswachstum abnehme, was sich wiederum positiv auf die Ticketpreise auswirke. Ryanairs Gewinne stiegen sowohl bei fallenden Kerosinpreisen als auch bei abnehmenden Kapazitäten. Die Wahrscheinlichkeit, dass keines von beidem eintreten werde, sei minimal - doch genau das preise die Aktie ein./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2026 / 21:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2026 / 21:46 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ryanair Outperform

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
26,22 €		 Abst. Kursziel*:
22,04%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
26,27 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,81%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,74 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08.06.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
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20.05.26 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
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