Ryanair Aktie
Marktkap. 26,11 Mrd. EURKGV 11,59
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ryanair mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Outperform" belassen. Der Kursrückgang der Aktie angesichts der stark gestiegenen Treibstoffpreise sei mit Blick auf die kurzfristigen Gewinne verständlich, schrieb Alex Irving in seiner Branchenbetrachtung vom Sonntagabend. Denn zweifellos sinke die Ertragskraft der Luftfahrtbranche insgesamt, je höher die Kerosinpreise stiegen. Der Markt übersehe aber, dass dadurch das Kapazitätswachstum abnehme, was sich wiederum positiv auf die Ticketpreise auswirke. Ryanairs Gewinne stiegen sowohl bei fallenden Kerosinpreisen als auch bei abnehmenden Kapazitäten. Die Wahrscheinlichkeit, dass keines von beidem eintreten werde, sei minimal - doch genau das preise die Aktie ein./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2026 / 21:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2026 / 21:46 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ryanair Outperform
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
26,22 €
|Abst. Kursziel*:
22,04%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
26,27 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,81%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,74 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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