Commerzbank Aktie
Marktkap. 44,37 Mrd. EURKGV 17,55 Div. Rendite 3,05%
WKN CBK100
ISIN DE000CBK1001
Symbol CRZBF
Commerzbank Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Outperform" belassen. Das zweite Quartal habe die Erwartungen zwar übertroffen, der Geschäftsmix sei allerdings ziemlich durchwachsen, schrieb Anke Reingen am Donnerstag nach dem Bericht. Die Jahresziele hätten aber Bestand./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:02 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Commerzbank Outperform
|Unternehmen:
Commerzbank
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
43,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
39,41 €
|Abst. Kursziel*:
9,11%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
39,38 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,19%
|
Analyst Name:
Anke Reingen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Commerzbank
|12:41
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|12:41
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|12:41
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|08:01
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK