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Symbol CRZBF

Deutsche Bank AG

Commerzbank Buy

13:06 Uhr
Commerzbank Buy
Aktie in diesem Artikel
Commerzbank
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Benjamin Goy rechnet für das zweite Quartal mit einem deutlichen Ergebniswachstum vor Rückstellungen, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht schrieb. Verantwortlich seien wohl vor allem hohe Zinseinkünfte. Goy rechnet zudem mit einem neuen Aktienrückkaufprogramm./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Commerzbank Buy

Unternehmen:
Commerzbank		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
38,16 €		 Abst. Kursziel*:
10,06%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
38,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,53%
Analyst Name:
Benjamin Goy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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