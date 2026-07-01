Deutsche Bank AG

AstraZeneca Sell

13:06 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 11500 Pence auf "Sell" belassen. Das einlizensierte Lungenkrebsmedikament Zegfrovy überlappe sich teilweise mit dem aktuellen Erfolgsgaranten der Briten, Tagrisso, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. In Tagrisso stecke aber auch das größte Patentproblem Anfang der kommenden Dekade. Aktuell fehle ein vertrauenswürdiger Ersatz. Auch Zegfrovy biete diesen nicht, allerdings die Aussicht auf eine teilweise Kompensation. Letztlich hält Papadakis den Deal also für leicht positiv./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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