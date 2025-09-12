AstraZeneca Aktie
Marktkap. 202,76 Mrd. EURKGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZNCF
AstraZeneca Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Hold" mit einem Kursziel von 11000 Pence belassen. Die jüngsten Studienergebnisse seien gemischt ausgefallen, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Während die Daten zum Asthma-Medikament Fasenra enttäuscht hätten, habe das Mittel gegen seltene Autoimmunerkrankungen, Saphnelo, punkten können. Es stünden aber noch die Daten einiger Studien an, die wichtiger seien./edh/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AstraZeneca Hold
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
110,00 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
113,18 £
|Abst. Kursziel*:
-2,81%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
113,24 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,86%
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
138,72 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
