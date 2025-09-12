Deutsche Bank AG

AstraZeneca Hold

13:31 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Hold" mit einem Kursziel von 11000 Pence belassen. Die jüngsten Studienergebnisse seien gemischt ausgefallen, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Während die Daten zum Asthma-Medikament Fasenra enttäuscht hätten, habe das Mittel gegen seltene Autoimmunerkrankungen, Saphnelo, punkten können. Es stünden aber noch die Daten einiger Studien an, die wichtiger seien./edh/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:02 / CET

