AstraZeneca Aktie
Marktkap. 223,67 Mrd. EURKGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZNCF
AstraZeneca Sell
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Astrazeneca mit einem Kursziel von 10500 Pence auf "Sell" belassen. Bei einer Investorenveranstaltung nach dem Esmo-Krebskongress habe der Pharmakonzern einen Überblick über die wichtigsten Punkte der jüngsten Studien zu Enhertu, Datroway und Imfinzi gegeben, was den Ausnahmestatus der Briten einmal mehr herausgestellt habe, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. An seinen schon jüngst veröffentlichten Einschätzungen habe die Veranstaltung aber wenig geändert./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: AstraZeneca Sell
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
105,00 £
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
143,65 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
125,04 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
138,95 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
