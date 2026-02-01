DAX24.992 -1,1%Est506.114 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1800 -5,2%Nas22.649 -1,0%Bitcoin54.669 -4,4%Euro1,1796 ±0,0%Öl71,38 -0,4%Gold5.213 +2,1%
Heute im Fokus
DAX rutscht letztlich unter 25.000 Punkte -- Trump will Zollsatz weiter erhöhen -- Novo Nordisk-Studie enttäuscht -- DroneShield, Bayer, Diginex, Rüstungsaktien, NVIDIA, SAP, VW im Fokus
Top News
Milliarden-Vergleich und US-Garantie: So steht es um die Bayer-Aktie Milliarden-Vergleich und US-Garantie: So steht es um die Bayer-Aktie
Infineon-Aktie dreht ins Plus: Millionenschweres Rückkaufprogramm geplant Infineon-Aktie dreht ins Plus: Millionenschweres Rückkaufprogramm geplant
DAX aktuell

Börse am Montag: DAX zum Wochenstart letztlich unter 25.000er-Marke - Zoll-Unsicherheit kehrt zurück

23.02.26 18:17 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Montag an der Börse Frankfurt - DAX mit Verlusten - Anspannung nach neuen Zolldrohungen | finanzen.net

Nachdem sich der DAX vor dem Wochenende etwas erholt hatte, ging es zum Wochenstart vor dem Hintergrund neuer Zoll-Unsicherheiten abwärts.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.992,0 PKT -268,7 PKT -1,06%
Charts|News|Analysen

Der DAX eröffnete die Montagssitzung 0,58 Prozent schwächer bei 25.114,39 Punkten und blieb danach in der Verlustzone stecken. Im Verlauf rutschte er auch wieder unter die psychologisch wichtige 25.000er-Marke. Schlussendlich verbuchte er einen Abschlag von 1,06 Prozent auf 24.991,97 Zähler.

Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Rückkehr zum Rekordhoch?

Am Freitag war der DAX zeitweise bis auf 25.331 Punkte geklettert und hatte damit einen neuerlichen Höchststand seit Mitte Januar erreicht. Damit schien eine Rückkehr an sein damaliges Rekordhoch nur noch eine Frage von Tagen. Nun gingen die Anleger doch wieder in die Defensive. Denn zur drohenden militärischen Auseinandersetzung zwischen den USA und dem Iran gesellten sich zur Unzeit wieder einmal Zollsorgen.

Zoll-Unsicherheit ist zurück

Die deutschen Aktienanleger reagierten am Montag angespannt auf die neueste Zolldrohung des US-Präsidenten - auch wenn Donald Trumps Zollpolitik vor dem obersten US-Gericht kurz vor dem Wochenende eine Abfuhr erhalten hatte.

In einem historischen Urteil untersagte der Supreme Court am Freitag dem US-Präsidenten, unter Berufung auf ein Notstandsgesetz aus den 1970er Jahren Zölle gegen viele Länder zu verhängen. Trump kündigte aber an, andere Wege zu nutzen, um seine Zölle weiterhin durchzusetzen.

An den Zöllen für die EU ändere sich vorerst aber nichts, hieß es von JPMorgan. Vergeltungsmaßnahmen seien daher unwahrscheinlich.

In Asien hatten viele Märkte zu Wochenbeginn kaum Gelegenheit, auf die neuen Zölle zu reagieren, weil in China und Japan nicht gehandelt wurde. In Südkorea reagierten die Anleger aber gelassen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com

