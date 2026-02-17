BBVA Aktie
Marktkap. 113 Mrd. EURKGV 11,39 Div. Rendite 3,72%
WKN 875773
ISIN ES0113211835
Symbol BBVXF
BBVA Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BBVA von 19,75 auf 21,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Spanische Banken hätten auch 2025 bei den Nettozinsmargen eine überraschend gute Robustheit gezeigt, schrieb Alfredo Alonso in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Zusammen mit einer soliden Gebühreneinnahmen-Diversifizierung und anhaltender Kostenkontrolle erscheine der Sektor damit gut aufgestellt für nachhaltige Gewinne./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BBVA Buy
|Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
21,25 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
20,09 €
|Abst. Kursziel*:
5,77%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
20,07 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,88%
|
Analyst Name:
Alfredo Alonso
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
22,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|09:41
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|09:41
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|09:41
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|BBVA Buy
|UBS AG
|11.02.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.04.25
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|13.12.24
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital