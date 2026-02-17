DAX 25.141 -0,5%ESt50 6.120 -0,2%MSCI World 4.554 +0,0%Top 10 Crypto 8,5565 +2,8%Nas 22.886 +0,9%Bitcoin 56.288 -1,5%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,53 -0,2%Gold 5.150 +0,9%
BBVA Aktie

20,07 EUR +0,11 EUR +0,55 %
STU
18,36 CHF +0,27 CHF +1,48 %
BRX
Marktkap. 113 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 3,72%
WKN 875773

ISIN ES0113211835

Symbol BBVXF

BBVA Buy

09:41 Uhr
BBVA Buy
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
20,07 EUR 0,11 EUR 0,55%
Charts| News| Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BBVA von 19,75 auf 21,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Spanische Banken hätten auch 2025 bei den Nettozinsmargen eine überraschend gute Robustheit gezeigt, schrieb Alfredo Alonso in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Zusammen mit einer soliden Gebühreneinnahmen-Diversifizierung und anhaltender Kostenkontrolle erscheine der Sektor damit gut aufgestellt für nachhaltige Gewinne./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BBVA Buy

Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
21,25 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
20,09 €		 Abst. Kursziel*:
5,77%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
20,07 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,88%
Analyst Name:
Alfredo Alonso 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

09:41 BBVA Buy Deutsche Bank AG
11.02.26 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
10.02.26 BBVA Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.02.26 BBVA Buy Deutsche Bank AG
06.02.26 BBVA Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

finanzen.net EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BBVA-Investment von vor einem Jahr verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel hätte eine Investition in BBVA von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net BBVA legte Quartalsergebnis vor
dpa-afx BBVA-Aktie dennoch schwach: Gewinnwachstum entspricht den Erwartungen
dpa-afx ROUNDUP: BBVA steigert Gewinn trotz Peso-Schwäche - Aktie sackt ab
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Bankenwerte driften auseinander - BBVA schwach, BNP im Plus
finanzen.net Ausblick: BBVA präsentiert Quartalsergebnisse
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BBVA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Benzinga Peering Into Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA&#39;s Recent Short Interest
EN, Banco Bilbao BBVA filing 2025
Business Times BBVA plans to start Japan brokerage in first for Spanish bank
EN, Banco Bilbao BBVA Named Best Trade Finance Bank in Latin America by Global Finance
EN, Banco Bilbao BBVA Mexico supports Grupo Bimbo in its recent 12 billion peso bond issuance
Zacks Zacks.com featured highlights include Alcoa Globe Life, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, The TJX Companies and TE Connectivity
EN, Banco Bilbao El Puerto de Liverpool, accompanied by BBVA México, completed a US$500 million notes issuance
EN, Banco Bilbao BBVA Mexico supports Nafin in the issuance of MXN 9.658 billion in Development Banking Bonds
