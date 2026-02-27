DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9600 -7,6%Nas22.668 -0,9%Bitcoin54.165 -2,8%Euro1,1806 ±0,0%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
Top News
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Lufthansa-Aktie: Flüge zu Zielen im Nahen Osten ausgesetzt Lufthansa-Aktie: Flüge zu Zielen im Nahen Osten ausgesetzt
Gold & Co. im Marktbericht

Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Mittag entwickeln

28.02.26 13:17 Uhr
Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Mittag entwickeln | finanzen.net

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.151,35 USD 2,67 USD 0,08%
News
Baumwolle
0,64 USD USD 0,39%
News
Bleipreis
1.928,00 USD -16,00 USD -0,82%
News
Dieselpreis Benzin
1,74 EUR 0,02 EUR 1,22%
News
EEX Strompreis Phelix DE
84,16 EUR -0,36 EUR -0,43%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,86 USD 0,03 USD 1,13%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
5.277,89 USD USD
News
Haferpreis
3,15 USD 0,08 USD 2,52%
News
Heizölpreis
70,53 USD 1,59 USD 2,30%
News
Holzpreis
558,00 USD 1,00 USD 0,18%
News
Kaffeepreis
2,85 USD -0,01 USD -0,49%
News
Kakaopreis
2.026,00 GBP -116,00 GBP -5,42%
News
Kohlepreis
106,25 USD -0,25 USD -0,23%
News
Kupferpreis
13.439,50 USD 224,50 USD 1,70%
News
Lebendrindpreis
2,44 USD -0,02 USD -0,81%
News
Mageres Schwein Preis
0,96 USD USD -0,10%
News
Maispreis
4,38 USD 0,05 USD 1,15%
News
Mastrindpreis
3,55 USD -0,06 USD -1,78%
News
Milchpreis
14,93 USD USD
News
Naphthapreis (European)
563,93 USD 0,68 USD 0,12%
News
Nickelpreis
17.685,00 USD 205,00 USD 1,17%
News
Ölpreis (Brent)
72,48 USD 1,57 USD 2,21%
News
Ölpreis (WTI)
67,02 USD 1,81 USD 2,78%
News
Orangensaftpreis
1,76 USD USD 0,06%
News
Palladiumpreis
1.790,50 USD USD
News
Palmölpreis
3.989,00 MYR 34,00 MYR 0,86%
News
Platinpreis
2.364,00 USD USD
News
Rapspreis
484,25 EUR 1,25 EUR 0,26%
News
Reispreis
10,40 USD 0,45 USD 4,52%
News
Silberpreis
93,84 USD USD
News
Sojabohnenmehlpreis
315,50 USD -2,10 USD -0,66%
News
Sojabohnenölpreis
0,61 USD USD
News
Sojabohnenpreis
11,57 USD 0,09 USD 0,78%
News
Super Benzin
1,77 EUR 0,02 EUR 1,14%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
193,25 EUR 0,25 EUR 0,13%
News
Zinkpreis
3.327,00 USD -15,00 USD -0,45%
News
Zinnpreis
57.425,00 USD 3.825,00 USD 7,14%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD -0,76%
News

Am Samstagmittag stagniert der Goldpreis. Um 13:13 Uhr notierte der Goldpreis bei 5.277,89 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (5.277,89 US-Dollar).

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Margaret M Stewart / Shutterstock.com

