AKTIEN IM FOKUS: Bankenwerte driften auseinander - BBVA schwach, BNP im Plus

05.02.26 10:38 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
20,40 EUR -1,70 EUR -7,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BNP Paribas S.A.
95,08 EUR 4,36 EUR 4,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MADRID/PARIS (dpa-AFX) -Im Bankensektor hat es am Donnerstag eine gegenläufige Entwicklung gegeben. Während BBVA um 6,3 Prozent nachgaben, legten BNP um 2,9 Prozent zu. Damit kam es bei dem spanischen Institut zu einem Rücksetzer nach über 100 Prozent Gewinn auf Sicht der vergangenen zwölf Monate. Das französische Papier baute dagegen seine steile Aufwärtsbewegung mit neuen Hochs aus. Hier beträgt das Plus auf Jahressicht rund 60 Prozent.

Die französische Großbank hatte das Jahr 2025 mit einem überraschend guten Quartal abgeschlossen. Bankchef Jean-Laurent Bonnafe hatte zudem seine Ziele für die kommenden Jahre erhöht. Die Analysten der Deutschen Bank hoben den besser als erwarteten Nettogewinn (Ebit) hervor. Die Zahlen dürften die Konsensschätzungen zwar nur um moderate ein bis zwei Prozent steigen lassen. Der Quartalsbericht verstärke aber die Zuversicht für die mittelfristigen Ziele der Bank und untermauere die steigende Profitabilität.

Nicht ganz so gut war das Echo auf die BBVA-Zahlen. Die spanische Großbank hatte im vergangenen Jahr dank guter Geschäfte im Heimatmarkt zwar operativ deutlich mehr verdient. Doch der Ausblick hielt nicht Schritt. Hier deute sich Korrekturbedarf für die Konsensschätzungen an, betonten die Analysten von JP Morgan. Die Experten von Jefferies verwiesen in diesem Zusammenhang auf die Aussichten für das Türkeigeschäft, das unter sinkenden Gewinnerwartungen leide./mf/bek/stk

