BBVA Aktie

20,23 EUR -1,58 EUR -7,24 %
18,44 CHF -1,69 CHF -8,40 %
Marktkap. 125,57 Mrd. EUR

KGV 5,64 Div. Rendite 6,00%
WKN 875773

ISIN ES0113211835

Symbol BBVXF

JP Morgan Chase & Co.

BBVA Overweight

13:06 Uhr
BBVA Overweight
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
20,23 EUR -1,58 EUR -7,24%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BBVA mit einem Kursziel von 23,50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Überschuss des vierten Quartals habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Marta Sanchez Romero am Donnerstag. Der Ausblick signalisiere aber Korrekturbedarf beim Konsens nach unten./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:44 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BBVA Overweight

Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
23,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
20,71 €		 Abst. Kursziel*:
13,47%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
20,23 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,16%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

13:31 BBVA Buy UBS AG
13:06 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:16 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
28.01.26 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
20.01.26 BBVA Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

dpa-afx Zahlen vorgelegt BBVA-Aktie dennoch schwach: Gewinnwachstum entspricht den Erwartungen BBVA-Aktie dennoch schwach: Gewinnwachstum entspricht den Erwartungen
dpa-afx ROUNDUP: BBVA steigert Gewinn trotz Peso-Schwäche - Aktie sackt ab
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Bankenwerte driften auseinander - BBVA schwach, BNP im Plus
finanzen.net Ausblick: BBVA präsentiert Quartalsergebnisse
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BBVA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Januar 2026: Die Expertenmeinungen zur BBVA-Aktie
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC senkt BBVA auf 'Sector Perform' - Hebt Ziel auf 19,75 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net Erste Schätzungen: BBVA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
EN, Banco Bilbao Earnings: BBVA Posts Record Profit of €10.5 Billion in 2025 and Will Distribute a Dividend of More Than €5.2 Billion
EN, Banco Bilbao Garanti BBVA Shows Solid Performance, Reports Robust 2025 Earnings
Benzinga Looking Into Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA&#39;s Recent Short Interest
Zacks Zacks.com featured highlights include Arista Networks, Corning, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, The TJX and TE Connectivity
EN, Banco Bilbao Garanti BBVA Launches New Video Series: ‘Let’s Talk Investing’
Zacks BBVA vs. NABZY: Which Stock Is the Better Value Option?
Zacks Zacks.com featured highlights include Arista Networks, Corning, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Assurant and Host Hotels & Resorts
EN, Banco Bilbao Carlos Torres Vila: “BBVA Will Have €49 Billion in Top-Quality Capital in the New Strategic Cycle”
