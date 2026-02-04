BBVA Aktie
Marktkap. 125,57 Mrd. EURKGV 5,64 Div. Rendite 6,00%
WKN 875773
ISIN ES0113211835
Symbol BBVXF
BBVA Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BBVA mit einem Kursziel von 23,50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Überschuss des vierten Quartals habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Marta Sanchez Romero am Donnerstag. Der Ausblick signalisiere aber Korrekturbedarf beim Konsens nach unten./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BBVA Overweight
|Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
23,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
20,71 €
|Abst. Kursziel*:
13,47%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
20,23 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,16%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|13:31
|BBVA Buy
|UBS AG
|13:06
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|13:31
|BBVA Buy
|UBS AG
|13:06
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|13:31
|BBVA Buy
|UBS AG
|13:06
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|09:16
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.04.25
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|13.12.24
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|01.08.24
|BBVA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)