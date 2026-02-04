DAX 24.367 -1,0%ESt50 5.900 -1,2%MSCI World 4.443 -1,4%Top 10 Crypto 8,6320 -11,7%Nas 22.493 -1,8%Bitcoin 56.707 -8,6%Euro 1,1790 -0,1%Öl 67,36 -2,3%Gold 4.827 -2,8%
Heidelberger Druckmaschinen Aktie

1,59 EUR -0,29 EUR -15,52 %
STU
Marktkap. 573,37 Mio. EUR

KGV 67,56 Div. Rendite 0,00%
WKN 731400

ISIN DE0007314007

Symbol HBGRF

Warburg Research

Heidelberger Druckmaschinen Hold

12:26 Uhr
Heidelberger Druckmaschinen Hold
Aktie in diesem Artikel
Heidelberger Druckmaschinen AG
1,59 EUR -0,29 EUR -15,52%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Heidelberger Druck mit einem Kursziel von 2,20 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Geschäftsquartal sei geprägt gewesen von ordentlicher Profitabilität, schrieb Stefan Augustin am Donnerstag. Der Auftragseingang sei allerdings schwächer gewesen als im Vorquartal./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberger Druckmaschinen Hold

Unternehmen:
Heidelberger Druckmaschinen AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
2,20 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
1,61 €		 Abst. Kursziel*:
36,48%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
1,59 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,36%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2,30 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberger Druckmaschinen AG

12:26 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
14.11.25 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
12.11.25 Heidelberger Druckmaschinen Add Baader Bank
04.08.25 Heidelberger Druckmaschinen Add Baader Bank
31.07.25 Heidelberger Druckmaschinen Buy Baader Bank
mehr Analysen

Nachrichten zu Heidelberger Druckmaschinen AG

StockXperts Heidelberger Druckmaschinen: Das reicht so noch nicht Heidelberger Druckmaschinen: Das reicht so noch nicht
dpa-afx ROUNDUP: Heidelberger Druckmaschinen steigert Umsatz - Auftragseingang sinkt
dpa-afx Heidelberger Druckmaschinen steigert Umsatz - Auftragseingang sinkt
dpa-afx OTS: Heidelberger Druckmaschinen AG / HEIDELBERG steigert nach neun Monaten ...
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX in der Verlustzone
StockXperts Heidelberger Druckmaschinen: Morgen wird es ernst
StockXperts Heidelberger Druckmaschinen: Die nächste Deutz?
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: SDAX liegt letztendlich im Minus
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX gibt am Nachmittag nach
EQS Group EQS-DD: Heidelberger Druckmaschinen AG: Masterwork Machinery S.à.r.l., sell
EQS Group EQS-AFR: Heidelberger Druckmaschinen AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group HEIDELBERG strengthens financing structure – early extension and increase of syndicated credit facility represents a solid foundation for financing
EQS Group EQS-DD: Heidelberger Druckmaschinen AG: Masterwork Machinery S.à r.l. , sell
EQS Group EQS-News: Ondas Autonomous Systems and HEIDELBERG enter into negotiations on the establishment of a cooperation
EQS Group EQS-DD: Heidelberger Druckmaschinen AG: Jürgen Paul Otto, buy
EQS Group MVV Enamic and Amperfied implement charging infrastructure for MLP: 56 new charge points at the Wiesloch headquarters
EQS Group Success story: “Made by HEIDELBERG in China”– 20 years of production in Shanghai
