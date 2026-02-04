Heidelberger Druckmaschinen Aktie
Marktkap. 573,37 Mio. EURKGV 67,56 Div. Rendite 0,00%
WKN 731400
ISIN DE0007314007
Symbol HBGRF
Heidelberger Druckmaschinen Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Heidelberger Druck mit einem Kursziel von 2,20 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Geschäftsquartal sei geprägt gewesen von ordentlicher Profitabilität, schrieb Stefan Augustin am Donnerstag. Der Auftragseingang sei allerdings schwächer gewesen als im Vorquartal./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Heidelberger Druckmaschinen AG
Zusammenfassung: Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Unternehmen:
Heidelberger Druckmaschinen AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
2,20 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
1,61 €
|Abst. Kursziel*:
36,48%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
1,59 €
|Abst. Kursziel aktuell:
38,36%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2,30 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Heidelberger Druckmaschinen AG
|12:26
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|14.11.25
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|12.11.25
|Heidelberger Druckmaschinen Add
|Baader Bank
|04.08.25
|Heidelberger Druckmaschinen Add
|Baader Bank
|31.07.25
|Heidelberger Druckmaschinen Buy
|Baader Bank
|12:26
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|14.11.25
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|12.11.25
|Heidelberger Druckmaschinen Add
|Baader Bank
|04.08.25
|Heidelberger Druckmaschinen Add
|Baader Bank
|31.07.25
|Heidelberger Druckmaschinen Buy
|Baader Bank
|12.11.25
|Heidelberger Druckmaschinen Add
|Baader Bank
|04.08.25
|Heidelberger Druckmaschinen Add
|Baader Bank
|31.07.25
|Heidelberger Druckmaschinen Buy
|Baader Bank
|21.07.25
|Heidelberger Druckmaschinen Buy
|Baader Bank
|11.06.25
|Heidelberger Druckmaschinen Buy
|Baader Bank
|10.05.22
|Heidelberger Druckmaschinen Verkaufen
|DZ BANK
|09.02.22
|Heidelberger Druckmaschinen Verkaufen
|DZ BANK
|05.08.21
|Heidelberger Druckmaschinen Verkaufen
|DZ BANK
|28.04.21
|Heidelberger Druckmaschinen Kauf
|DZ BANK
|10.02.21
|Heidelberger Druckmaschinen Verkaufen
|DZ BANK
|12:26
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|14.11.25
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|01.09.21
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|10.02.21
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|13.11.20
|Heidelberger Druckmaschinen Halten
|Independent Research GmbH