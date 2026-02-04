DAX24.603 -0,7%Est505.970 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2300 -5,5%Nas22.905 -1,5%Bitcoin60.147 -3,0%Euro1,1803 ±-0,0%Öl68,18 -1,1%Gold4.908 -1,1%
Heidelberger Druckmaschinen steigert Umsatz - Auftragseingang sinkt

05.02.26 07:42 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberger Druckmaschinen AG
1,91 EUR 0,04 EUR 2,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer Heidelberger Druckmaschinen hat in einem schwierigen Marktumfeld im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 den Umsatz gesteigert. Der Auftragseingang war jedoch rückläufig und der operative Gewinn sank. Der Umsatz stieg in den drei Monaten bis Ende Dezember im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent auf 617 Millionen Euro, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Heidelberg mitteilte.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank im Vergleich zum Vorjahresquartal jedoch von 55 Millionen Euro auf 50 Millionen. Die entsprechende Marge lag bei 8,2 Prozent gegenüber 9,2 Prozent im Vorjahr. Unter dem Strich verbuchte Heidelberger Druck einen Gewinn von 17 Millionen Euro. Im Vorjahr wurde hier noch wegen der Bildung von Rückstellungen ein Verlust von 7 Millionen Euro verbucht.

Der Auftragseingang ging im Jahresvergleich von 550 Millionen Euro auf 517 Millionen zurück. Der Auftragsbestand lag mit 709 Millionen Euro deutlich unter dem Vorjahreswert von 903 Millionen Euro. Den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr bestätigte das Management um Konzernchef Jürgen Otto. Weiterhin wird ein Umsatz von 2,35 Milliarden Euro angepeilt. Die Marge auf Basis des bereinigten operativen Gewinns sieht das Management im unteren Bereich der prognostizierten bis zu 8 Prozent./err/zb

