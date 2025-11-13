Heidelberger Druckmaschinen Aktie
Marktkap. 583,72 Mio. EURKGV 67,56 Div. Rendite 0,00%
WKN 731400
ISIN DE0007314007
Symbol HBGRF
Heidelberger Druckmaschinen Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat bei Heidelberger Druck das Kursziel von 2,10 auf 2,20 Euro angehoben, die Papiere nach dem zuletzt guten Lauf aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die soliden Geschäftsperspektiven seien eingepreist, schrieb Stefan Augustin in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Unternehmen:
Heidelberger Druckmaschinen AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
2,20 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
1,96 €
|Abst. Kursziel*:
12,24%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1,91 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,30%
|
Analyst Name:
Stefan Augustin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2,30 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
