DAX 23.823 -0,9%ESt50 5.688 -1,0%MSCI World 4.344 -0,3%Top 10 Crypto 13,00 -3,5%Nas 22.870 -2,3%Bitcoin 83.366 -2,8%Euro 1,1629 -0,1%Öl 63,88 +1,2%Gold 4.171 +0,0%
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- Asiens Börse im Minus -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Allianz übertrifft Erwartungen -- Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Top News
D-Wave Quantum-Aktie bleibt weiter unter Druck nach Aktienverkauf durch CEO D-Wave Quantum-Aktie bleibt weiter unter Druck nach Aktienverkauf durch CEO
Rally Richtung Rekord ausgebremst: DAX nach Rückschlag erneut mit Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten Rally Richtung Rekord ausgebremst: DAX nach Rückschlag erneut mit Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten
Heidelberger Druckmaschinen Aktie

1,91 EUR -0,19 EUR -9,14 %
STU
Marktkap. 583,72 Mio. EUR

KGV 67,56 Div. Rendite 0,00%
WKN 731400

ISIN DE0007314007

Symbol HBGRF

Warburg Research

Heidelberger Druckmaschinen Hold

09:46 Uhr
Heidelberger Druckmaschinen Hold
Heidelberger Druckmaschinen AG
1,91 EUR -0,19 EUR -9,14%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat bei Heidelberger Druck das Kursziel von 2,10 auf 2,20 Euro angehoben, die Papiere nach dem zuletzt guten Lauf aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die soliden Geschäftsperspektiven seien eingepreist, schrieb Stefan Augustin in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberger Druckmaschinen Hold

Unternehmen:
Heidelberger Druckmaschinen AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
2,20 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
1,96 €		 Abst. Kursziel*:
12,24%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1,91 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,30%
Analyst Name:
Stefan Augustin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2,30 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberger Druckmaschinen AG

09:46 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
12.11.25 Heidelberger Druckmaschinen Add Baader Bank
04.08.25 Heidelberger Druckmaschinen Add Baader Bank
31.07.25 Heidelberger Druckmaschinen Buy Baader Bank
21.07.25 Heidelberger Druckmaschinen Buy Baader Bank
mehr Analysen

Nachrichten zu Heidelberger Druckmaschinen AG

StockXperts Heidelberger Druckmaschinen: Fantasie bleibt erhalten Heidelberger Druckmaschinen: Fantasie bleibt erhalten
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart im Minus
finanzen.net Heidelberger Druckmaschinen Aktie News: Heidelberger Druckmaschinen am Vormittag leichter
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsende im Plus
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX nachmittags
dpa-afx Erholung von Heidelberger Druck-Aktie nimmt Fahrt auf
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: SDAX präsentiert sich mittags fester
finanzen.net Insider kauft Heidelberger Druckmaschinen-Aktien
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsstart im Plus
EQS Group EQS-DD: Heidelberger Druckmaschinen AG: Jürgen Paul Otto, buy
EQS Group MVV Enamic and Amperfied implement charging infrastructure for MLP: 56 new charge points at the Wiesloch headquarters
EQS Group Success story: “Made by HEIDELBERG in China”– 20 years of production in Shanghai
EQS Group EQS-AFR: Heidelberger Druckmaschinen AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Heidelberger Druckmaschinen AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberger Druckmaschinen AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberger Druckmaschinen AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberger Druckmaschinen AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
