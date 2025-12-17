DAX 24.191 +0,0%ESt50 5.738 -0,1%MSCI World 4.380 -0,1%Top 10 Crypto 11,68 +4,5%Nas 23.006 +1,4%Bitcoin 75.296 +3,3%Euro 1,1714 -0,1%Öl 59,98 +0,5%Gold 4.328 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 TUI TUAG50 Bayer BAY001 Allianz 840400 Micron Technology 869020 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Großer Verfallstag: DAX stabil -- BoJ erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, BioNTech, Nike, Micron, Cannabis- und Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Apple-Aktie als Profiteur? Möglicherweise Rekordauslieferungen des iPhone 17 voraus Apple-Aktie als Profiteur? Möglicherweise Rekordauslieferungen des iPhone 17 voraus
Russlands Notenbank dreht Zinsschraube nach unten Russlands Notenbank dreht Zinsschraube nach unten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

CEOTRONICS Aktie

Kaufen
Verkaufen
CEOTRONICS Aktien-Sparplan
12,95 EUR -0,20 EUR -1,52 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 107,73 Mio. EUR

KGV 24,24 Div. Rendite 1,38%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 540740

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005407407

BankM AG

CEOTRONICS Kaufen

11:59 Uhr
CEOTRONICS Kaufen
Aktie in diesem Artikel
CEOTRONICS AG
12,95 EUR -0,20 EUR -1,52%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

Nach Darstellung der Analysten Daniel Grossjohann und Roger Becker von der BankM entwickle sich der Großauftrag der Bundeswehr an die CEOTRONICS AG schneller und tendenziell auch größer als bisher angenommen. So seien die Mindestabrufmengen bereits deutlich überschritten, die Wahrscheinlichkeit für Erweiterungsaufträge steige damit.

Die CEOTRONICS AG (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) habe den SmG-Losabruf „2026“ etwas schneller vermelden können als von den Analysten der BankM zunächst erwartet – zumal die Freigabe durch den Haushaltsausschuss des Bundestages erst Anfang Dezember erteilt worden sei. Die Auftragserteilung verschaffe CEOTRONICS eine höhere Planungssicherheit, ändere jedoch nichts an den mittelfristigen Umsatzerwartungen der Analysten. Die Abrufe der Unterlose über insgesamt 50k Führungs- und Soldaten PTT-Tasten (u.a. CT-MultiPTT 3C und 1C) würden im Kalenderjahr 2027 umsatzwirksam und damit in die Geschäftsjahre 2026/27 und 2027/28 einfließen. Mit einer abgerufenen Menge von 110k Einheiten sei das verbindlich vereinbarte Mindestvolumen (60k) bereits deutlich überschritten; dies unterstreiche die Ambition der Bundeswehr, allen Teilstreitkräften die hochwertigen SmG-Systeme bereitzustellen und erhöhe laut BankM die Wahrscheinlichkeit, dass in einem kommenden Schritt auch Reservisten und Wehrpflichtige mit diesen Systemen ausgestattet werden. Basierend auf DCF- und Peer-Analyse bleibe die CEOTRONICS-Aktie trotz des jüngsten Kursanstiegs ein Kauf. 

Die Gleichgewichtung der aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse von BankM resultiere in einem Fairen Wert von € 17,92.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 19.12.2025, 11:54 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der BankM AG am 18.12.2025 um 12:00 Uhr fertiggestellt und am 18.12.2025 erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/12/CEOTRONICS_20251218_Kurzanalyse-SMCpoweredbyBankM.pdf
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: CEOTRONICS Kaufen

Unternehmen:
CEOTRONICS AG		 Analyst:
BankM AG		 Kursziel:
17,92 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
13,35 €		 Abst. Kursziel*:
34,23%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
12,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,38%
Analyst Name:
Daniel GroÃŸjohann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CEOTRONICS AG

11:59 CEOTRONICS Kaufen BankM AG
10.12.25 CEOTRONICS Kaufen BankM AG
29.09.25 CEOTRONICS Kaufen BankM - Repräsentanz der biw AG
27.04.10 CEOTRONICS kaufen Der Aktionär
19.01.09 CEOTRONICS halten Euro am Sonntag
mehr Analysen

Nachrichten zu CEOTRONICS AG

StockXperts CEOTRONICS AG: Bundeswehrauftrag gewinnt an Fahrt CEOTRONICS AG: Bundeswehrauftrag gewinnt an Fahrt
StockXperts CEOTRONICS AG: Bundeswehrauftrag gewinnt an Fahrt
Aktien-Global CEOTRONICS AG: Bundeswehrauftrag gewinnt an Fahrt
EQS Group EQS-Adhoc: CEOTRONICS erhält dritten SmG-Abruf über ca. € 47 Mio.
StockXperts CEOTRONICS AG: Ein günstiger Rüstungstitel
Aktien-Global CEOTRONICS AG: Ein günstiger Rüstungstitel
EQS Group EQS-News: Korrektur der Veröffentlichung vom 01.12.2025, 14:26 Uhr CET/CEST - Umsatz- und Auftragsbestandsentwicklung zum Ende des Geschäftshalbjahres 2025/2026 (30. November 2025)
EQS Group EQS-News: Umsatz- und Auftragsbestandsentwicklung zum Ende des Geschäftshalbjahres 2025/2026 (30. November 2025)
StockXperts Ceotronics: Prognose übertroffen
EQS Group EQS-Adhoc: CEOTRONICS receives third SmG call-off worth approximately € 47 million
EQS Group EQS-News: Correction of a release from 01/12/2025, 14:26 CET/CEST - Turnover and order backlog development at the end of the 2025/2026 fiscal half-year (November 30, 2025)
EQS Group EQS-News: Turnover and order backlog development at the end of the 2025/2026 fiscal half-year (November 30, 2025)
RSS Feed
CEOTRONICS AG zu myNews hinzufügen