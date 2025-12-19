CEOTRONICS AG: Bundeswehrauftrag gewinnt an Fahrt

Nach Darstellung der Analysten Daniel Grossjohann und Roger Becker von der BankM entwickle sich der Großauftrag der Bundeswehr an die CEOTRONICS AG schneller und tendenziell auch größer als bisher angenommen. So seien die Mindestabrufmengen bereits deutlich überschritten, die Wahrscheinlichkeit für Erweiterungsaufträge steige damit.

Die CEOTRONICS AG (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) habe den SmG-Losabruf „2026“ etwas schneller vermelden können als von den Analysten der BankM zunächst erwartet – zumal die Freigabe durch den Haushaltsausschuss des Bundestages erst Anfang Dezember erteilt worden sei. Die Auftragserteilung verschaffe CEOTRONICS eine höhere Planungssicherheit, ändere jedoch nichts an den mittelfristigen Umsatzerwartungen der Analysten. [...]

