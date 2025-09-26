DAX 23.714 -0,1%ESt50 5.503 +0,1%Top 10 Crypto 15,48 +1,0%Dow 46.257 +0,0%Nas 22.627 +0,6%Bitcoin 95.625 -0,2%Euro 1,1744 +0,4%Öl 68,40 -1,9%Gold 3.821 +1,6%
Top News
Tesla-Aktie in Grün: CEO Musk bestreitet Verbindung zu Jeffrey Epstein Tesla-Aktie in Grün: CEO Musk bestreitet Verbindung zu Jeffrey Epstein
Electronic Arts-Aktie springt an: Investoren wollen Spielefirma in Milliardendeal übernehmen Electronic Arts-Aktie springt an: Investoren wollen Spielefirma in Milliardendeal übernehmen
CeoTronics Aktie

CeoTronics Aktien-Sparplan
13,20 EUR +0,65 EUR +5,18 %
STU
Marktkap. 100,95 Mio. EUR

KGV 24,24 Div. Rendite 1,38%
WKN 540740
NEU
WKN 540740

ISIN DE0005407407
NEU
ISIN DE0005407407

BankM - Repräsentanz der biw AG

15:04 Uhr
CeoTronics AG
CeoTronics AG
13,20 EUR 0,65 EUR 5,18%
Charts| News| Analysen
Nach Darstellung der Analysten Daniel Grossjohann und Roger Becker von der BankM hat die Ceotronics AG im Geschäftsjahr 2024/25 (per 31.5.) die im Jahresverlauf angehobene Umsatzprognose übertroffen und die Erlöse deutlich auf 55,8 Mio. Euro (GJ 2023(24: 29,6 Mio. Euro) gesteigert. In der Folge erhöhen die Analysten den fairen Wert für die Aktie und erneuern das positive Votum.
Nach Analystenaussage habe zudem die EBIT-Marge 14 Prozent erreicht. Der Gewinn je Aktie sei deutlich auf 0,60 Euro (GJ 23/24: 0,18 Euro) gestiegen, was mehr als einer Verdreifachung entspreche. Marge und Gewinn je Aktie habe somit die Erwartungen der Analysten übertroffen. Nach dem jüngsten Erlössprung erwarte das Analystenteam für 2025/26 nur ein leichtes Umsatzwachstum. Begünstigt durch den politischen Rahmen (u.a. ReArm Europe, deutsches Sondervermögen für die Bundeswehr und Infrastruktur sowie der ab 2026 anziehenden deutschen Konjunktur) werde der Umsatz ab 2026/27 insbesondere mit Bezug zur äußeren Sicherheit aber weiter ansteigen. In der Folge erhöhen die Analysten den fairen Wert für die Aktie auf 18,24 Euro (zuvor: 15,71 Euro) und vergeben unverändert das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 29.09.2025, 15:00 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 28.09.2025 um 14:50 Uhr fertiggestellt und am 29.09.2025 erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=1f1ffedc3c3533631e961ee4731a524d&application_id=2205066&site_id=airport_aws~~~7cc68db1-74de-43c8-af69-2ae0a97efdc3&application_name=news
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

CeoTronics Kaufen

Unternehmen:
CeoTronics AG		 Analyst:
BankM - Repräsentanz der biw AG		 Kursziel:
18,24 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
12,50 €		 Abst. Kursziel*:
45,92%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
13,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,18%
Analyst Name:
Daniel GroÃŸjohann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CeoTronics AG

15:04 CeoTronics Kaufen BankM - Repräsentanz der biw AG
27.04.10 CeoTronics kaufen Der Aktionär
19.01.09 CeoTronics halten Euro am Sonntag
20.08.08 CeoTronics kaufen Der Aktionär
16.11.07 CeoTronics kaufen Falkenbrief
mehr Analysen

