XTZ-Anlage im Blick

Wie viel eine Tezos-Investition von vor 3 Jahren gekostet hätte

01.01.26 11:03 Uhr
Das wäre der Fehlbetrag einer frühen Tezos-Investition gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
XTZ/USD (Tezos-US-Dollar)
0,4942 USD -0,0001 USD -0,01%
Charts|News

Vor 3 Jahren notierte Tezos bei 0,7174 USD. Wenn ein Investor damals 10.000 USD in XTZ investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13.938,67 Tezos. Die Investition hätte nun einen Wert von 6.889,97 USD, da sich der Wert eines Coins am 31.12.2025 auf 0,4943 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 31,10 Prozent eingebüßt.

Am 18.12.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,4302 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 05.01.2025 bei 1,447 USD.

Redaktion finanzen.net

