Silberpreis: Stabilisierung nach stärkstem Einbruch seit mehr als fünf Jahren - Aktien von Minenbetreibern im Fokus
Der Preis für Silber hat sich am Dienstag nach kräftigen Kursschwankungen zu Beginn der Handelswoche vorerst stabilisiert.
Werte in diesem Artikel
An der Metallbörse in London wurde für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) im Mittagshandel 74,42 US-Dollar gezahlt. Der Preis lag zwar mehr als zwei Dollar über der Notierung vom Vorabend, zeigte aber etwa das gleiche Niveau wie am vergangenen Freitag.
Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 Euro Kapital handeln.Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.
Zu Beginn der Handelswoche war es am Silbermarkt zu heftigen Preisschwankungen gekommen. Eine höhere Nachfrage von Investoren aus China und Aussagen des US-Milliardärs Elon Musk hatten zunächst die Begeisterung für das Edelmetall angeheizt und starke Kursgewinne ausgelöst. Musk hatte chinesischen Exportbeschränkungen mit den Worten kritisiert: "Das ist nicht gut. Silber wird in vielen industriellen Prozessen benötigt."
Nach Rekordhoch
Nachdem der Silberpreis in der Nacht zum Montag ein Rekordhoch bei 84,01 Dollar erreicht hatte, kam es im weiteren Montagshandel zu starken Gewinnmitnahmen. Der Silberpreis war zeitweise bis auf 70,54 Dollar zurückgefallen. Der Einbruch war der stärkste im Lauf eines Tages seit mehr als fünf Jahren.
Die starken Preisschwankungen standen am Ende einer eindrucksvollen Aufwärtsbewegung beim Silberpreis. Vor allem in den vergangenen Monaten hat sich das Edelmetall deutlich verteuert, nachdem es mit einem Preis von nur etwa 30 Dollar ins Jahr gestartet war. Neben geopolitischen Risiken und sinkenden Zinsen in den USA hat auch eine starke Nachfrage nach Silber als wichtiger Rohstoff für die Energiewende in der Photovoltaik-Industrie für eine starke Nachfrage gesorgt.
Starker Preisrückgang
Der starke Preisrückgang am Montag ist nach Einschätzung des Rohstoffexperten Dilin Wu vom australischen Handelshaus Pepperstone Group mit Gewinnmitnahmen von spekulativen Anlegern zu erklären. "Die Fundamentaldaten haben sich nicht verändert", versicherte der Analyst.
Ähnlich wie beim Silber zeigte sich am Dienstag auch beim Goldpreis eine Stabilisierung. Beim gelben Edelmetall war es zu Beginn der Woche ebenfalls zu deutlichen Preisschwankungen gekommen. Nachdem die Notierung für eine Unze zunächst nur knapp ein Rekordhoch bei fast 4.550 Dollar verfehlt hatte und am Montag zeitweise bis auf 4.307 zurückgefallen war, wurde das Edelmetall in London zuletzt bei 4.385 Dollar gehandelt.
Aktien von Minenbetreibern im Fokus
Unter den Einzelwerten bleiben Aktien von Minenbetreibern im Fokus. Nach kräftigen Kursschwankungen zu Beginn der Handelswoche bei Gold und Silber stabilisierten sich die Preise der Edelmetalle. Im US-Handel steigen Barrick zeitweise 1,04 Prozent auf 44.48 US-Dollar, Coeur 0,21 Prozent auf 18,35 US-Dollar und Hecla 0,92 Prozent auf 19,38 US-Dollar.
/jkr/jsl/jha/
LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX)
Übrigens: Coeur Mining und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Barrick Mining
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Barrick Mining
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Goldpreis News
Bildquellen: arnet117 / Shutterstock.com, Olivier Le Moal / Shutterstock