Kursschwankungen

Silberpreis: Stabilisierung nach stärkstem Einbruch seit mehr als fünf Jahren - Aktien von Minenbetreibern im Fokus

30.12.25 15:37 Uhr
Silberpreis: Erholung nach Rekordeinbruch? Aktien von Minenbetreibern im Fokus | finanzen.net

Der Preis für Silber hat sich am Dienstag nach kräftigen Kursschwankungen zu Beginn der Handelswoche vorerst stabilisiert.

An der Metallbörse in London wurde für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) im Mittagshandel 74,42 US-Dollar gezahlt. Der Preis lag zwar mehr als zwei Dollar über der Notierung vom Vorabend, zeigte aber etwa das gleiche Niveau wie am vergangenen Freitag.

Zu Beginn der Handelswoche war es am Silbermarkt zu heftigen Preisschwankungen gekommen. Eine höhere Nachfrage von Investoren aus China und Aussagen des US-Milliardärs Elon Musk hatten zunächst die Begeisterung für das Edelmetall angeheizt und starke Kursgewinne ausgelöst. Musk hatte chinesischen Exportbeschränkungen mit den Worten kritisiert: "Das ist nicht gut. Silber wird in vielen industriellen Prozessen benötigt."

Nach Rekordhoch

Nachdem der Silberpreis in der Nacht zum Montag ein Rekordhoch bei 84,01 Dollar erreicht hatte, kam es im weiteren Montagshandel zu starken Gewinnmitnahmen. Der Silberpreis war zeitweise bis auf 70,54 Dollar zurückgefallen. Der Einbruch war der stärkste im Lauf eines Tages seit mehr als fünf Jahren.

Die starken Preisschwankungen standen am Ende einer eindrucksvollen Aufwärtsbewegung beim Silberpreis. Vor allem in den vergangenen Monaten hat sich das Edelmetall deutlich verteuert, nachdem es mit einem Preis von nur etwa 30 Dollar ins Jahr gestartet war. Neben geopolitischen Risiken und sinkenden Zinsen in den USA hat auch eine starke Nachfrage nach Silber als wichtiger Rohstoff für die Energiewende in der Photovoltaik-Industrie für eine starke Nachfrage gesorgt.

Starker Preisrückgang

Der starke Preisrückgang am Montag ist nach Einschätzung des Rohstoffexperten Dilin Wu vom australischen Handelshaus Pepperstone Group mit Gewinnmitnahmen von spekulativen Anlegern zu erklären. "Die Fundamentaldaten haben sich nicht verändert", versicherte der Analyst.

Ähnlich wie beim Silber zeigte sich am Dienstag auch beim Goldpreis eine Stabilisierung. Beim gelben Edelmetall war es zu Beginn der Woche ebenfalls zu deutlichen Preisschwankungen gekommen. Nachdem die Notierung für eine Unze zunächst nur knapp ein Rekordhoch bei fast 4.550 Dollar verfehlt hatte und am Montag zeitweise bis auf 4.307 zurückgefallen war, wurde das Edelmetall in London zuletzt bei 4.385 Dollar gehandelt.

Aktien von Minenbetreibern im Fokus

Unter den Einzelwerten bleiben Aktien von Minenbetreibern im Fokus. Nach kräftigen Kursschwankungen zu Beginn der Handelswoche bei Gold und Silber stabilisierten sich die Preise der Edelmetalle. Im US-Handel steigen Barrick zeitweise 1,04 Prozent auf 44.48 US-Dollar, Coeur 0,21 Prozent auf 18,35 US-Dollar und Hecla 0,92 Prozent auf 19,38 US-Dollar.

/jkr/jsl/jha/

LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX)

