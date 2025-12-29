Monatliche Ausschüttung

In den letzten Wochen hat Realty Income mit einem Investment in den CityCenter-Immobilienkomplex in Las Vegas sowie der Erhöhung der monatlichen Dividende für Aufsehen gesorgt.

• Realty Income mit Millionen-Investment in Las Vegas

• Monatliche Dividende steigt

• Moderate Performance der Aktie in 2025, doch Anleger können dank Dividenden dennoch jubeln



Wer­bung Wer­bung

Der US-REIT Realty Income gab Anfang Dezember bekannt, dass man eine definitive Vereinbarung mit Blackstone Real Estate über eine 800-Millionen-Dollar-Beteiligung am CityCenter-Immobilienkomplex in Las Vegas abgeschlossen habe. Dabei handelt es sich um eine sogenannte "perpetual preferred equity"-Investition in die Immobilien des ARIA Resort & Casino und des Vdara Hotel & Spa, die zu den bekanntesten Adressen des Las Vegas Strip zählen. Blackstone bleibt dabei Eigentümer des Stammkapitals, während Realty Income über das Vorzugskapital einen Anspruch auf Renditen erhält. Dieser Strukturtyp verschafft dem REIT eine attraktive, unverschuldete Rendite und zugleich einen bevorzugten Status in der Kapitalstruktur dieser ikonischen Objekte.

Mit diesem Schritt setzt Realty Income stärker auf erlebnisorientierte Immobilien und sorgt für breitere Streuung im Portfolio. Während das Geschäftsmodell des REIT traditionell auf Triple-Net-Lease-Objekten wie Einzelhandelsflächen basiert, gewinnt der Bereich Gaming- und Resort-Immobilien nun zunehmend an Bedeutung. Analysten wie Stifel begrüßen diese Akquisition, da sie Wachstumsmöglichkeiten eröffnet. Solche Schritte könnten allerdings auch neue Risiken bergen, falls die erwarteten Einnahmen nicht eintreten.

Fokus auf monatlichen Dividenden - Erhöhung angekündigt

Parallel zu diesem strategischen Investment stärkt Realty Income seine Rolle als monatlicher Dividendenzahler und kündigte Mitte Dezember 2025 eine leichte Erhöhung der monatlichen Bardividende von 0,2695 US-Dollar auf 0,27 US-Dollar pro Aktie an. Nach dieser Anpassung beträgt die jährliche Ausschüttung 3,24 US-Dollar pro Aktie. Die neue Monatsdividende wird am 15. Januar 2026 an die zum 31. Dezember 2025 registrierten Aktionäre ausgezahlt. Damit setzt Realty Income seine beeindruckende Tradition fort, regelmäßig wachsende Dividenden auszuschütten: Seit dem Börsengang im Jahr 1994 hat der REIT die Ausschüttung bereits 133 Mal erhöht und über 666 aufeinanderfolgende Monate hinweg Dividenden gezahlt.

Wer­bung Wer­bung

Die kontinuierlichen Dividendenerhöhungen sind ein zentraler Pfeiler im Image von Realty Income als selbsternannte "The Monthly Dividend Company" und tragen zur Attraktivität der Aktie bei einkommensorientierten Anlegern bei. Insbesondere in einem nach wie vor von Zinsschwankungen und makroökonomischen Unsicherheiten geprägten Umfeld bieten regelmäßig steigende Ausschüttungen einen verlässlichen Einkommensstrom, der über reine Kursgewinne hinausgeht.

Entsprechend dürften es Anleger gut verschmerzen können, dass die Realty-Aktie an der NYSE seit Jahresbeginn nur um 6,14 Prozent gestiegen ist und am Montag vorbörslich zuletzt bei 56,73 US-Dollar um nur 0,07 Prozent höher gehandelt wurde.

Redaktion finanzen.net