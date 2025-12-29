DAX24.323 -0,1%Est505.752 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,50 +3,9%Nas23.593 -0,1%Bitcoin74.201 -0,5%Euro1,1763 -0,1%Öl62,01 +2,0%Gold4.454 -1,7%
Hot Stocks heute: Looser-Aktien 2025 kaufen - Trade der Woche: Tesla Short

29.12.25 14:18 Uhr
Silber Squezze - das verfügbare Angebot wird knapp

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Silber und Looser-Aktien 2025. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Bildquellen: finanzen.net