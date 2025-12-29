S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palantir von vor einem Jahr abgeworfen

Langfristige Anlage

Anleger, die vor Jahren in Palantir-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Palantir-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 79,08 USD. Wer vor 1 Jahr 1.000 USD in die Palantir-Aktie investiert hat, hat nun 12,645 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Palantir-Papiere wären am 26.12.2025 2.386,32 USD wert, da der Schlussstand 188,71 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 138,63 Prozent erhöht.

Palantir erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 449,93 Mrd. USD. Am 30.09.2020 fand der erste Handelstag der Palantir-Aktie an der Börse NAS statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Palantir-Aktie auf 10,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net