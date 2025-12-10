Neuen Deal eingefahren

KI spielt im Verteidigungsmarkt eine immer größere Rolle. Der Datenanalyse-Spezialist Palantir Technologies ist hier stark positioniert und fährt einen neuen Deal ein.

• US Navy beauftragt Palantir mit KI-Projekt Ship.OS für Marineschiffe

• Fünfjahresvertrag im Wert von 448 Millionen US-Dollar

• Stärkt Palantirs Position im Verteidigungs- und GovTech-Segment



Wer­bung Wer­bung

Die US Navy hat mit dem Datenanalyse-Spezialisten Palantir einen Fünfjahresvertrag im Wert von 448 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Ziel der Partnerschaft ist die Entwicklung und der Einsatz einer neuen KI-gestützten Plattform namens Ship.OS, die den gesamten Lebenszyklus von Marineschiffen - von der Konstruktion über die Wartung bis zur Modernisierung - effizienter und datenbasiert steuern soll.

Digitale Steuerzentrale für Schiffsbau und -wartung

Ship.OS soll laut Angaben des US Naval Sea Systems Command, dem größten Systemkommando der US-Marine, eine Art digitales Betriebssystem bilden, das Daten aus Dutzenden von Systemen bündelt - darunter Informationen aus Werften, Lieferketten und Wartungsprotokollen. Auf Basis von KI-Analysen können so Engpässe frühzeitig erkannt, Kosten gesenkt und Entscheidungsprozesse beschleunigt werden.

Palantir arbeitet dafür eng mit bestehenden Rüstungs- und Werftpartnern der US Navy zusammen, um ein einheitliches Datenökosystem zu schaffen.

Wer­bung Wer­bung

US-Marineminister John Phelan und Palantir-CEO Alex Karp erklärten am Dienstag, dass das Projekt darauf abziele, das Lieferkettenmanagement zu optimieren, Wartungszyklen zu verkürzen und die Einsatzbereitschaft von Unterwasserfahrzeugen erheblich zu verbessern. "Diese Investition stellt unseren Schiffbauern, Werften und Zulieferern die Ressourcen zur Verfügung, die sie benötigen, um ihre Abläufe zu modernisieren und die Verteidigungsanforderungen unseres Landes zu erfüllen", wird Phelan in einer offiziellen Mitteilung zitiert. "Indem wir der Industrie die großflächige Einführung von KI- und Autonomie-Tools ermöglichen, unterstützen wir den Schiffbau dabei, Zeitpläne zu optimieren, Kapazitäten zu erhöhen und Kosten zu senken. Es geht darum, intelligenter zu wirtschaften und die industrielle Leistungsfähigkeit aufzubauen, die unsere Marine und unser Land benötigen."

Deal mit strategischer Bedeutung für Palantir-Aktie

Für Palantir markiert der Deal laut Investing.com eine weitere Ausweitung seiner Rolle im Verteidigungssegment. Nach erfolgreichen Kooperationen mit der US-Armee und der Space Force festigt das Unternehmen damit seine Position als strategischer Softwarelieferant der US-Regierung. Analysten werten den Vertrag als bedeutende Wachstumschance für Palantirs Defence-Sparte und als Signal für die fortschreitende Digitalisierung des militärisch-industriellen Komplexes.

Für Palantir-Aktionäre bietet dieser Großauftrag dreifache Attraktivität: Regierungsaufträge, insbesondere im Verteidigungsbereich, sind oft langfristig und inflationsgeschützt. Dies verleiht Palantirs ohnehin stark wachsender Umsatzbasis eine willkommene Robustheit.

Zudem bestätigt der Navy-Deal die strategische Relevanz der Palantir-Plattformen über klassische Geheimdienst- und Militäranwendungen hinaus.

Der Vertrag zementiert zudem Palantirs Führungsrolle im lukrativen GovTech-Segment. Während andere Tech-Firmen um den kommerziellen Markt kämpfen, sichert sich Palantir weiterhin margenstarke Regierungsgeschäfte.

Wer­bung Wer­bung

Entsprechend positiv bewerten Anleger die aktuellen Entwicklungen: Die Palantir-Aktie legt an der NASDAQ vorbörslich zeitweise 1,40 Prozent auf 184,46 US-Dollar zu.

Redaktion finanzen.net