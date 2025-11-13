KI-Boom

Die Palantir-Aktie hat in diesem Jahr bereits einen starken Lauf erlebt, angetrieben von Rekordergebnissen. Analysen malen ein durchmischtes Bild.

• Palantir-Aktie mit starkem Lauf in 2025

• Rekordquartal übertrifft alle Erwartungen

• Analysten werden vorsichtig

Wer­bung Wer­bung

Kaum eine Aktie kann es in Sachen Kursperformance in diesem Jahr mit Palantir aufnehmen. So verzeichnet das Papier seit Jahresbeginn ein Plus von 143,51 Prozent. In den letzten zwölf Monaten ging es gar 211,2 Prozent nach oben. Am Mittwoch kam es an der NASDAQ zu einem kleinen Rücksetzer: So büßte die Palantir-Aktie letztlich 3,56 Prozent auf 184,17 US-Dollar ein. Am Donnerstag geht es vorbörslich zeitweise 1,07 Prozent auf 182,20 US-Dollar nach unten.

Rekordquartal übertrifft alle Erwartungen

Palantir Technologies hat mit seinen jüngsten Quartalszahlen selbst optimistische Prognosen deutlich übertroffen. Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2025 um beeindruckende 62,8 Prozent auf 1,18 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Besonders das US-Geschäft erwies sich als Wachstumstreiber mit einem Anstieg von 77 Prozent, wobei der kommerzielle US-Bereich sogar um 121 Prozent zulegte. Wie aus den Unternehmensberichten hervorgeht, verzeichnete der Nettogewinn einen regelrechten Höhenflug mit einem Plus von 219 Prozent auf 476,75 Millionen US-Dollar, während sich das Ergebnis je Aktie auf 0,20 US-Dollar verdreifachte.

KI-Revolution treibt Wachstum

CEO Alex Karp betonte in seiner Stellungnahme den entscheidenden Beitrag von KI-Lösungen für diese "beispiellosen" Ergebnisse. Die Zahlen gelten laut führenden US-Medien als Meilenstein für die reale Marktdurchdringung von Unternehmens-KI bei Regierungs- und Großkunden. Palantirs Erfolg wird als Validierung praxistauglicher, skalierbarer KI-Lösungen für besonders sicherheitskritische und komplexe Anwendungsbereiche wie Industrie, Behörden und Verteidigung gewertet. Das Unternehmen festigt damit seine Position als Schrittmacher operativer KI und profitiert erheblich vom anhaltenden KI-Boom im US-Markt.

Wer­bung Wer­bung

Doch auch in Deutschland soll die Palantir-Software zum Einsatz kommen. So beschloss der baden-württembergische Landtag am Mittwoch, die Nutzung der Analyse- und Recherche-Software "Gotham" des Unternehmens Palantir für die Polizei freizugeben. So stimmte die Mehrheit der Abgeordneten für eine Änderung des Polizeigesetzes, um dies zu ermöglichen. Mithilfe von "Gotham" soll die Polizei so künftig Daten schneller auswerten und Straftaten verhindern können.

Strategische Partnerschaften und ambitionierter Ausblick

Palantir baut seine strategische Partnerschaft mit NVIDIA zur Optimierung von KI-basierten Logistiklösungen weiter aus und lanciert neue Programme wie das "Meritocracy Fellowship", das Talente direkt nach der Schule für technische Berufe gewinnen und ausbilden soll. Für das vierte Quartal 2025 prognostiziert das Unternehmen einen weiteren Umsatzanstieg auf 1,329 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 61 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Für das Gesamtjahr wird ein Umsatz von 4,398 Milliarden US-Dollar erwartet, bei gleichbleibend hoher operativer Marge.

Es gibt jedoch auch erste Stimmen, die eine Überbewertung der Palantir-Aktie fürchten und daher die Reißleine ziehen. So hat Profiinvestor Michael Burry kürzlich bekannt gegeben, mit seinem Hedgefonds Scion Asset Management Aktien von NVIDIA und Palantir geshortet zu haben.

Wer­bung Wer­bung

Anders sieht das hingegen CNBC-Experte Jim Cramer. In seiner Sendung "Mad Money" am Montag lobte er insbesondere Palantir-CEO Alex Karp: "Alex Karp wirkt wie ein Rebell, ist es aber eigentlich nicht. Er versucht ständig zu erklären, warum sein Unternehmen so viel wert ist, und übertrifft dabei immer wieder die Erwartungen. Ich glaube an Karps Führungsqualitäten, denn wissen Sie was? Ich bin schon lange dabei […] Ich ziehe meinen Hut vor Palantir. Ich würde selbst nach diesem Anstieg keine Leerverkäufe tätigen.", so der Marktbeobachter.

Analysten werden vorsichtig

Auf der Analyseplattform TipRanks zeigt sich ein gemischtes Bild. Hier haben in den letzten drei Monaten 16 Analysten ein Rating für die Palantir-Aktie abgegeben. So kommt das Papier auf drei Kaufempfehlungen, elf Hold-Bewertungen und zwei Verkaufsempfehlungen. Das mittlere Kursziel von 187,87 US-Dollar impliziert ein Aufwärtspotenzial von 2,01 Prozent.

Redaktion finanzen.net