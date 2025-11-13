DroneShield-Aktie -31 Prozent: Große Insiderverkäufe und ASX-Anfrage lassen Anleger fliehen
Die Aktie von DroneShield ist am Donnerstag an der australischen Börse kräftig eingebrochen und hat nahezu ein Drittel ihres Wertes verloren. Was hinter dem Kursrutsch steckt.
• DroneShield-Aktie mit Kurseinbruch
• Insider machen Kasse
• Börsenaufsicht ASX fragt nach
Die DroneShield-Aktie knickte am Donnerstag an der Börse in Sydney kräftig ein und verlor bis zum Handelsende satte 31,4 Prozent auf 2,25 AUD. Nach Meldungen über den Verkauf großer Aktienpakete durch den Vorstand flohen die Anleger in Scharen.
Insiderverkäufe und regulatorische Nachfragen
So wurde am Mittwoch nach Handelsschluss an der australischen Börse bekannt, dass DroneShield-CEO Oleg Vornik, Vorsitzender Peter James sowie Director Jethro Marks gemeinsam Aktien im Wert von rund 67 Millionen AUD abgestoßen haben, was eine heftige Marktreaktion auslöste. Marks meldete dabei den Verkauf sogenannter "Incentive Shares" in Höhe von 4,9 Millionen AUD, James veräußerte Aktien im Wert von 12,4 Millionen AUD. CEO Vornik verkaufte zwischen dem 6. und dem 12. November sogar 14,8 Millionen DroneShield-Papiere für rund 49,5 Millionen AUD.
In der Folge richtete sogar die australische Börsenaufsicht ASX aufgrund des Kursrutschs eine Anfrage an das Unternehmen: DroneShield bestätigte jedoch laut "The Motley Fool", dass keine nicht offengelegten kursrelevanten Informationen vorlägen und man den regulatorischen Vorgaben entspreche. Das Unternehmen gab zudem an, dass ihm - neben den Insiderverkäufen - keine weiteren Faktoren bekannt seien, die die aktuellen Handelsaktivitäten erklären könnten.
Heftige Marktreaktion trotz fundamentaler Stärke von DroneShield
Aus fundamentaler Sicht bleibt DroneShield gut aufgestellt. So kletterte der Umsatz im letzten Quartal klar nach oben und das Unternehmen verzeichnete zudem zahlreiche neue Bestellungen und will seine Produktionskapazitäten erheblich ausweiten. Dennoch: Der Markt bewertet DroneShield mit einem hohen Vielfachen des Gewinns, wodurch selbst kleine negative Signale größere Wirkung entfalten können.
Das aktuelle Geschehen lässt sich im Wesentlichen dadurch erklären, dass große Insiderverkäufe bei Investoren ein stärkeres Alarmzeichen als gewohnt setzen - auch wenn nicht automatisch ein strategischer Richtungswechsel vorliegt. So zeigt der Kursrutsch bei DroneShield eindrücklich, wie empfindlich Märkte auf Governance- und Kommunikationssignale reagieren können - selbst bei Unternehmen mit starkem Wachstumsausblick.
Redaktion finanzen.net
Droneshield
