US-Shutdown beendet: DAX zurückhaltend -- Asiens Märkte etwas höher -- Merck wächst stärker als erwartet -- RENK auf Wachstumskurs -- Siemens, NEL, VW, Deutsche Telekom im Fokus
Deutsche Telekom-Aktie profitiert: Prognose erneut leicht angehoben - höhere Dividende geplant
Energiekontor-Aktie zieht an: Zuversicht für erreichen der Jahresziele
Prognose bestätigt

RENK-Aktie steigt: Weiteres Wachstum dank Rüstungsboom - auch HENSOLDT und Rheinmetall im Blick

13.11.25 09:22 Uhr
RENK-Aktie gewinnt: Rüstungsboom sorgt für weiteres Wachstum - auch HENSOLDT und Rheinmetall im Visier | finanzen.net

Der Panzergetriebe-Hersteller RENK bleibt angesichts des Rüstungsbooms auf Wachstumskurs. Wie Anleger auf die Bilanz reagieren.

RENK
65,42 EUR 2,52 EUR 4,01%
In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast ein Fünftel auf 928 Millionen Euro, wie das im MDAX gelistete Unternehmen am Donnerstag in Augsburg mitteilte. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte sogar um ein Viertel auf 141 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge verbesserte sich von 14,4 auf 15,2 Prozent. Unter dem Strich verdiente RENK 55 Millionen Euro nach 7 Millionen Euro ein Jahr zuvor.

Derweil füllt sich das Orderbuch von RENK weiter. Der Auftragseingang schnellte um gut 45 Prozent auf 1,25 Milliarden Euro nach oben. Damit beträgt der Auftragsbestand nun 6,4 Milliarden Euro - ein weiteres Rekordhoch für den Panzergetriebe-Hersteller. Konzernchef Alexander Sagel sprach von einer nach wie vor hohen Nachfrage im Verteidigungssektor. Auf dieser Basis bestätigte RENK seine Prognose für das laufende Jahr und erwartet 2025 weiterhin einen Umsatz von mehr als 1,3 Milliarden Euro sowie ein bereinigtes operatives Ergebnis zwischen 210 und 235 Millionen Euro.

Via XETRA gewinnen RENK-Papiere am Donnerstag zeitweise 0,46 Prozent auf 63,07 Euro, während Rheinmetall um 0,34 Prozent nachgeben auf 1.741,00 Euro und HENSOLDT 0,42 Prozent verlieren auf 82,45 Euro.

/niw/stk

AUGSBURG (dpa-AFX)

mehr Analysen