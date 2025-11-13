RENK-Aktie steigt: Weiteres Wachstum dank Rüstungsboom - auch HENSOLDT und Rheinmetall im Blick
Der Panzergetriebe-Hersteller RENK bleibt angesichts des Rüstungsbooms auf Wachstumskurs. Wie Anleger auf die Bilanz reagieren.
Werte in diesem Artikel
In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast ein Fünftel auf 928 Millionen Euro, wie das im MDAX gelistete Unternehmen am Donnerstag in Augsburg mitteilte. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte sogar um ein Viertel auf 141 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge verbesserte sich von 14,4 auf 15,2 Prozent. Unter dem Strich verdiente RENK 55 Millionen Euro nach 7 Millionen Euro ein Jahr zuvor.
Derweil füllt sich das Orderbuch von RENK weiter. Der Auftragseingang schnellte um gut 45 Prozent auf 1,25 Milliarden Euro nach oben. Damit beträgt der Auftragsbestand nun 6,4 Milliarden Euro - ein weiteres Rekordhoch für den Panzergetriebe-Hersteller. Konzernchef Alexander Sagel sprach von einer nach wie vor hohen Nachfrage im Verteidigungssektor. Auf dieser Basis bestätigte RENK seine Prognose für das laufende Jahr und erwartet 2025 weiterhin einen Umsatz von mehr als 1,3 Milliarden Euro sowie ein bereinigtes operatives Ergebnis zwischen 210 und 235 Millionen Euro.
Via XETRA gewinnen RENK-Papiere am Donnerstag zeitweise 0,46 Prozent auf 63,07 Euro, während Rheinmetall um 0,34 Prozent nachgeben auf 1.741,00 Euro und HENSOLDT 0,42 Prozent verlieren auf 82,45 Euro.
/niw/stk
AUGSBURG (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf RENK
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RENK
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere RENK News
Bildquellen: RENK Group AG
Nachrichten zu RENK
Analysen zu RENK
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:16
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.2025
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.2025
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:16
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.2025
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.2025
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|15.05.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|05.05.2025
|RENK Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.03.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RENK nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen