Rheinmetall Aktie
Marktkap. 72,72 Mrd. EURKGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2250 Euro auf "Overweight" belassen. David Perry sieht die jüngste Branchenrotation heraus aus den zuvor so starken zivilen Luftfahrt- aber vor allem Rüstungswerten als Einstiegschance. Die fundamentale Ausgangslage bleibe enorm stark, schrieb er am Dienstagabend in seinem Ausblick. Perry erwartet in beiden Sektoren in den kommenden fünf Jahren Ergebnissteigerungen zwischen 15 und 20 Prozent. MTU, Leonardo und Babcock drückte er den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 21:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Overweight
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
2.250,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
1.638,50 €
|Abst. Kursziel*:
37,32%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
1.604,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,27%
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.155,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rheinmetall AG
|08:21
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|24.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
