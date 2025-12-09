DAX 24.097 -0,3%ESt50 5.710 -0,1%MSCI World 4.401 +0,0%Top 10 Crypto 12,57 +2,8%Nas 23.576 +0,1%Bitcoin 79.479 -0,3%Euro 1,1653 +0,2%Öl 61,95 -0,3%Gold 4.199 -0,2%
Rheinmetall Aktie

Marktkap. 72,72 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000

ISIN DE0007030009

JP Morgan Chase & Co.

Rheinmetall Overweight

08:21 Uhr
Rheinmetall Overweight
Rheinmetall AG
Rheinmetall AG
1.604,00 EUR -39,00 EUR -2,37%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2250 Euro auf "Overweight" belassen. David Perry sieht die jüngste Branchenrotation heraus aus den zuvor so starken zivilen Luftfahrt- aber vor allem Rüstungswerten als Einstiegschance. Die fundamentale Ausgangslage bleibe enorm stark, schrieb er am Dienstagabend in seinem Ausblick. Perry erwartet in beiden Sektoren in den kommenden fünf Jahren Ergebnissteigerungen zwischen 15 und 20 Prozent. MTU, Leonardo und Babcock drückte er den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 21:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Overweight

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
2.250,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
1.638,50 €		 Abst. Kursziel*:
37,32%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
1.604,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,27%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.155,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

08:21 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
03.12.25 Rheinmetall Buy UBS AG
24.11.25 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Rheinmetall AG

finanzen.net Analyse stützt Rheinmetall Nach Rüstungs-Rally: Das tut sich bei den Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS am Mittwoch Nach Rüstungs-Rally: Das tut sich bei den Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS am Mittwoch
finanzen.net Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Mittwochvormittag schwächer
finanzen.net Rheinmetall-Aktie short: Neues Chartsignal
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: DAX fällt zum Start zurück
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Start im Plus
finanzen.net STOXX-Handel: STOXX 50-Börsianer greifen zum Start des Mittwochshandels zu
finanzen.net Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 zum Start stärker
finanzen.net Hot Stocks heute: Morgen kommt die US Zinssenkung (wahrscheinlich)
finanzen.net Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS heben ab: Rüstungsspaket & Ukraine-Verhandlungen im Blick
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Armin Theodor Papperger, buy
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Novinite Rheinmetall CEO: Securing NATO’s Eastern Flank Key as Bulgaria Hosts New Defense Plants
Novinite New Rheinmetall Ammunition Plant Breaks Ground in Lithuania, Second Project Under Discussion
Financial Times German start-ups set for deal on kamikaze drones with Rheinmetall
