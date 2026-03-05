KI-Ausbau

Apple hat das Photonik-Startup Invrs.io übernommen, ein Unternehmen mit nur einem einzigen Angestellten. Hinter dem unscheinbaren Deal steckt ein erfahrener Forscher mit fast 100 Patenten.

• Apple hat das Photonik-Startup Invrs.io übernommen, das nur einen einzigen Mitarbeiter hatte

• Gründer Martin Schubert bringt über 15 Jahre Erfahrung und knapp 100 Patente mit

• Schubert leitete zuvor Inverse-Design-Programme bei Google und Meta



Ein Ein-Mann-Unternehmen für Apple

Wie aus einer Veröffentlichung der Europäischen Kommission vom 24. Februar 2026 hervorgeht, hat Apple bereits im Oktober 2025 die Übernahme von Invrs.io eingeleitet. Der Konzern erwarb dabei bestimmte Vermögenswerte des Unternehmens und stellte dessen einzigen Mitarbeiter und Anteilseigner ein: den Gründer Martin Schubert. Invrs.io wurde 2023 gegründet und entwickelte Open-Source-Frameworks für die Photonik-Forschung, darunter standardisierte Simulationstools und eine öffentliche Bestenliste zum Vergleich von Designergebnissen. Der Kaufpreis wurde nicht offengelegt.

Schubert bringt laut seinem LinkedIn-Profil über 15 Jahre Erfahrung in der Halbleiter- und Technologiebranche mit. Er leitete mehr als sechs Jahre lang Inverse-Design-Programme bei Alphabets Google und Meta und hält nach eigenen Angaben knapp 100 erteilte Patente sowie 40 begutachtete Fachpublikationen. Auf der GitHub-Seite beschreibt sich Invrs.io als Projekt, das KI-gestütztes Design vorantreiben will, mit einem anfänglichen Fokus auf Optik, einem Bereich, der für Bauteile in AR/VR, Rechenzentren und autonomen Fahrzeugen entscheidend sei.

Was Apple mit Photonik anfangen könnte

Photonik bezeichnet die Wissenschaft und Technologie der Erzeugung, Steuerung und Erkennung von Photonen, also Lichtteilchen. Das Fachgebiet ist für zahlreiche Apple-Produkte relevant: Kamerasysteme, Displays, Sensoren und LiDAR-Scanner basieren auf der gezielten Manipulation von Licht. Laut der GitHub-Seite des Unternehmens nutzen die von Invrs.io entwickelten Tools KI-Systeme, um das Verhalten von Licht in komplexen Strukturen zu simulieren und zu optimieren. Solche Werkzeuge könnten Apple dabei unterstützen, optische Komponenten für künftige Generationen von iPhones, iPads, der Apple Vision Pro oder weiterer noch unangekündigter Produkte zu verbessern.

Apple hat bislang nicht öffentlich erläutert, in welchem konkreten Bereich Schubert eingesetzt wird. Angesichts seiner Spezialisierung auf Inverse Design, bei dem KI-Algorithmen optimale Strukturen für gewünschte optische Eigenschaften berechnen, liegt ein Einsatz in der Hardware-Entwicklung jedoch nahe.

Zweite Übernahme innerhalb weniger Wochen

Die Übernahme von Invrs.io reiht sich in eine Phase erhöhter Akquisitionsaktivität bei Apple ein. Am 29. Januar 2026 bestätigte der Konzern gegenüber Reuters die Übernahme des israelischen KI-Startups Q.ai, das auf KI-gestützte Audio-Technologie und die Erkennung von Gesichtsmikrobewegungen spezialisiert ist. Laut der Financial Times soll Apple dafür knapp 2 Milliarden US-Dollar gezahlt haben. Im Vergleich dazu handelt es sich bei Invrs.io um eine sogenannte Mikro-Akquisition, bei der in erster Linie die Expertise einer einzelnen Person und deren geistiges Eigentum übernommen werden. Beide Deals zusammen zeigen jedoch, dass Apple seine KI- und Hardware-Kompetenzen gezielt ausbaut, sowohl im großen Stil als auch durch die Übernahme hoch spezialisierter Einzelforscher.

