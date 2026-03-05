DAX23.816 -1,6%Est505.783 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4300 -2,2%Nas22.749 -0,3%Bitcoin61.310 +0,4%Euro1,1617 +0,1%Öl84,23 -0,1%Gold5.126 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX letztlich unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schließt tiefrot -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- HENSOLDT, PUMA, Broadcom, Siemens Energy, RENK, NVIDIA im Fokus
Top News
Tesla-Konkurrenten im Vergleich: CATL vs. BYD - welche Aktie hat mehr Potenzial? Tesla-Konkurrenten im Vergleich: CATL vs. BYD - welche Aktie hat mehr Potenzial?
Gabler-Aktie steuert auf Börsengang zu: Sollten Anleger beim neuen Rüstungswert zugreifen? Gabler-Aktie steuert auf Börsengang zu: Sollten Anleger beim neuen Rüstungswert zugreifen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
KI-Ausbau

Apple-Aktie im Fokus: Warum Apple ein Startup mit nur einem Mitarbeiter übernimmt

06.03.26 03:30 Uhr
NASDAQ-Wert Apple-Aktie und Übernahmen: Apple kauft Ein-Personen-Startup | finanzen.net

Apple hat das Photonik-Startup Invrs.io übernommen, ein Unternehmen mit nur einem einzigen Angestellten. Hinter dem unscheinbaren Deal steckt ein erfahrener Forscher mit fast 100 Patenten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
257,95 EUR -3,15 EUR -1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
223,00 EUR -2,40 EUR -1,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Meta Platforms (ex Facebook)
565,40 EUR -9,10 EUR -1,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Apple hat das Photonik-Startup Invrs.io übernommen, das nur einen einzigen Mitarbeiter hatte
• Gründer Martin Schubert bringt über 15 Jahre Erfahrung und knapp 100 Patente mit
• Schubert leitete zuvor Inverse-Design-Programme bei Google und Meta

Wer­bung

Ein Ein-Mann-Unternehmen für Apple

Wie aus einer Veröffentlichung der Europäischen Kommission vom 24. Februar 2026 hervorgeht, hat Apple bereits im Oktober 2025 die Übernahme von Invrs.io eingeleitet. Der Konzern erwarb dabei bestimmte Vermögenswerte des Unternehmens und stellte dessen einzigen Mitarbeiter und Anteilseigner ein: den Gründer Martin Schubert. Invrs.io wurde 2023 gegründet und entwickelte Open-Source-Frameworks für die Photonik-Forschung, darunter standardisierte Simulationstools und eine öffentliche Bestenliste zum Vergleich von Designergebnissen. Der Kaufpreis wurde nicht offengelegt.

Schubert bringt laut seinem LinkedIn-Profil über 15 Jahre Erfahrung in der Halbleiter- und Technologiebranche mit. Er leitete mehr als sechs Jahre lang Inverse-Design-Programme bei Alphabets Google und Meta und hält nach eigenen Angaben knapp 100 erteilte Patente sowie 40 begutachtete Fachpublikationen. Auf der GitHub-Seite beschreibt sich Invrs.io als Projekt, das KI-gestütztes Design vorantreiben will, mit einem anfänglichen Fokus auf Optik, einem Bereich, der für Bauteile in AR/VR, Rechenzentren und autonomen Fahrzeugen entscheidend sei.

Was Apple mit Photonik anfangen könnte

Photonik bezeichnet die Wissenschaft und Technologie der Erzeugung, Steuerung und Erkennung von Photonen, also Lichtteilchen. Das Fachgebiet ist für zahlreiche Apple-Produkte relevant: Kamerasysteme, Displays, Sensoren und LiDAR-Scanner basieren auf der gezielten Manipulation von Licht. Laut der GitHub-Seite des Unternehmens nutzen die von Invrs.io entwickelten Tools KI-Systeme, um das Verhalten von Licht in komplexen Strukturen zu simulieren und zu optimieren. Solche Werkzeuge könnten Apple dabei unterstützen, optische Komponenten für künftige Generationen von iPhones, iPads, der Apple Vision Pro oder weiterer noch unangekündigter Produkte zu verbessern.

Wer­bung

Apple hat bislang nicht öffentlich erläutert, in welchem konkreten Bereich Schubert eingesetzt wird. Angesichts seiner Spezialisierung auf Inverse Design, bei dem KI-Algorithmen optimale Strukturen für gewünschte optische Eigenschaften berechnen, liegt ein Einsatz in der Hardware-Entwicklung jedoch nahe.

Zweite Übernahme innerhalb weniger Wochen

Die Übernahme von Invrs.io reiht sich in eine Phase erhöhter Akquisitionsaktivität bei Apple ein. Am 29. Januar 2026 bestätigte der Konzern gegenüber Reuters die Übernahme des israelischen KI-Startups Q.ai, das auf KI-gestützte Audio-Technologie und die Erkennung von Gesichtsmikrobewegungen spezialisiert ist. Laut der Financial Times soll Apple dafür knapp 2 Milliarden US-Dollar gezahlt haben. Im Vergleich dazu handelt es sich bei Invrs.io um eine sogenannte Mikro-Akquisition, bei der in erster Linie die Expertise einer einzelnen Person und deren geistiges Eigentum übernommen werden. Beide Deals zusammen zeigen jedoch, dass Apple seine KI- und Hardware-Kompetenzen gezielt ausbaut, sowohl im großen Stil als auch durch die Übernahme hoch spezialisierter Einzelforscher.

D. Maier / Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet C (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet C (ex Google)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet C (ex Google)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: View Apart / Shutterstock.com, Novikov Aleksey / Shutterstock.com

Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Alphabet C (ex Google)

DatumRatingAnalyst
16.02.2026Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
20.01.2026Alphabet C (ex Google) NeutralUBS AG
20.11.2025Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
30.10.2025Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
27.10.2025Alphabet C (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
16.02.2026Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
20.11.2025Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
30.10.2025Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
27.10.2025Alphabet C (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Alphabet C (ex Google) NeutralUBS AG
22.10.2025Alphabet C (ex Google) NeutralUBS AG
16.07.2025Alphabet C (ex Google) NeutralUBS AG
05.02.2025Alphabet C (ex Google) HaltenDZ BANK
11.01.2024Alphabet C (ex Google) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alphabet C (ex Google) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen