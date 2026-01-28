DAX 24.566 -1,0%ESt50 5.967 +0,6%MSCI World 4.562 +0,2%Top 10 Crypto 11,40 -2,1%Nas 23.857 +0,2%Bitcoin 73.481 -1,3%Euro 1,1951 -0,1%Öl 70,58 +2,7%Gold 5.513 +1,8%
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie

613,70 EUR +52,70 EUR +9,39 %
733,71 USD +60,65 USD +9,01 %
Marktkap. 1,42 Bio. EUR

KGV 24,54 Div. Rendite 0,34%
WKN A1JWVX

ISIN US30303M1027

Symbol META

14:41 Uhr
Meta Platforms (ex Facebook)
613,70 EUR 52,70 EUR 9,39%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Meta nach Zahlen von 815 auf 835 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Werbegeschäft des Internetkonzerns nehme weiter Fahrt auf und zeige den positiven Einfluss von KI, schrieb Eric Sheridan am Donnerstag. Gleichzeitig würden die Investitionen massiv hochgefahren./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 00:00 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
$ 835,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 668,73		 Abst. Kursziel*:
24,86%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 733,71		 Abst. Kursziel aktuell:
13,81%
Analyst Name:
Eric Sheridan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 860,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

13:51 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
12:46 Meta Platforms (ex Facebook) Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy UBS AG
08:01 Meta Platforms (ex Facebook) Outperform RBC Capital Markets
26.01.26 Meta Platforms (ex Facebook) Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

finanzen.net Facebook-Mutter zieht Bilanz Meta-Aktie höher: Facebook-Mutter übertrifft alle Erwartungen - Milliardenschwere KI-Ausgaben geplant Meta-Aktie höher: Facebook-Mutter übertrifft alle Erwartungen - Milliardenschwere KI-Ausgaben geplant
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 29.01.26
finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
dpa-afx ROUNDUP 2: Facebook-Konzern Meta verspricht 'KI, die einen versteht'
TraderFox Meta Platforms: Der rücksichtslose Architekt der KI-Verhaltenssteuerung
TraderFox Gelddruckmaschine läuft auf Hochtouren! Meta begeistert mit Rekordzahlen und visionärer Zukunftsstrategie!
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Meta auf 'Outperform' - Ziel 810 Dollar
dpa-afx Facebook-Konzern Meta schraubt KI-Investitionen hoch
Benzinga Meta Platforms To Rally More Than 71%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday
Benzinga Deep Dive Into Meta Platforms Stock: Analyst Perspectives (19 Ratings)
Benzinga Stock Market Today: S&amp;P 500, Dow Jones Futures Gain After Federal Reserve Pauses Rate Cuts—Tesla, Microsoft, Meta, Apple, IBM In Focus
MotleyFool AMD, Broadcom, and Nvidia Stock Investors Just Got Fantastic News from CEO Mark Zuckerberg
Benzinga Why Meta Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
Benzinga Meta&#39;s AI 2026 CapEx Can Pay For 90 NFL Stadiums, 10 James Webb Telescopes And Rivals New York&#39;s Budget As Zuckerberg Bets Big On &#39;Superintelligence&#39;
Zacks Zacks Earnings Trends Highlights: Meta, Microsoft and Tesla
Business Times Meta must have facial recognition measures for notable Facebook users in Singapore or risk S$1 million fine
