Meta Platforms (ex Facebook) Aktie
Marktkap. 1,42 Bio. EURKGV 24,54 Div. Rendite 0,34%
WKN A1JWVX
ISIN US30303M1027
Symbol META
Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Meta von 820 auf 830 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz durch den Technologiekonzern habe zu etlichen Rekorden geführt, schrieb Ingo Wermann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 15:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 15:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
$ 715,22
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
$ 724,24
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ingo Wermann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 860,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|17:11
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|14:41
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:51
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:46
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|12.05.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Hold
|HSBC
|05.12.19
|Meta Platforms (ex Facebook) Reduce
|HSBC
|31.01.19
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|31.10.18
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|12.10.18
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|02.02.23
|Meta Platforms (ex Facebook) Halten
|DZ BANK
|27.10.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.