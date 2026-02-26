PUMA Aktie
Marktkap. 3,29 Mrd. EURKGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN 696960
ISIN DE0006969603
Symbol PMMAF
PUMA SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Puma nach Quartalszahlen von 19,60 auf 23 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die überraschend gute Umsatzentwicklung dürfte die Hoffnungen steigen lassen, schrieb Robert Krankowski in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Puma mache erste Fortschritte bei der Trendwende, habe aber noch einiges zu tun./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 01:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: PUMA Neutral
|Unternehmen:
PUMA SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
23,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
23,05 €
|Abst. Kursziel*:
-0,22%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
23,63 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,67%
|
Analyst Name:
Robert Krankowski
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu PUMA SE
|12:31
|PUMA Neutral
|UBS AG
|11:16
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
