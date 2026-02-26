DAX 25.338 +0,2%ESt50 6.158 -0,1%MSCI World 4.572 +0,1%Top 10 Crypto 8,5200 -1,0%Nas 22.878 -1,2%Bitcoin 55.868 -2,3%Euro 1,1808 +0,1%Öl 72,32 +2,0%Gold 5.186 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F freenet A0Z2ZZ Allianz 840400 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Bayer BAY001 Microsoft 870747 Netflix 552484
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit leichtem Plus -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, Dell, Block, AIXTRON im Fokus
Top News
Block-Aktie im Turbomodus: CEO Jack Dorsey setzt künftig auf KI statt Menschen - Tausende müssen gehen Block-Aktie im Turbomodus: CEO Jack Dorsey setzt künftig auf KI statt Menschen - Tausende müssen gehen
AIXTRON-Aktie springt hoch: Jefferies hebt Kursziel an - auch JPMorgan wird optimistischer AIXTRON-Aktie springt hoch: Jefferies hebt Kursziel an - auch JPMorgan wird optimistischer
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

PUMA Aktie

Kaufen
Verkaufen
PUMA Aktien-Sparplan
23,63 EUR -0,79 EUR -3,24 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,29 Mrd. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 696960

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006969603

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol PMMAF

UBS AG

PUMA SE Neutral

12:31 Uhr
PUMA SE Neutral
Aktie in diesem Artikel
PUMA SE
23,63 EUR -0,79 EUR -3,24%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Puma nach Quartalszahlen von 19,60 auf 23 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die überraschend gute Umsatzentwicklung dürfte die Hoffnungen steigen lassen, schrieb Robert Krankowski in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Puma mache erste Fortschritte bei der Trendwende, habe aber noch einiges zu tun./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 01:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com

Zusammenfassung: PUMA Neutral

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
23,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
23,05 €		 Abst. Kursziel*:
-0,22%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
23,63 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,67%
Analyst Name:
Robert Krankowski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PUMA SE

12:31 PUMA Neutral UBS AG
11:16 PUMA Hold Deutsche Bank AG
26.02.26 PUMA Hold Jefferies & Company Inc.
26.02.26 PUMA Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.02.26 PUMA Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu PUMA SE

finanzen.net PUMA SE-Investition im Blick MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein PUMA SE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein PUMA SE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen
finanzen.net PUMA SE Aktie News: PUMA SE verbilligt sich am Freitagvormittag
finanzen.net Freundlicher Handel: MDAX schlussendlich mit Zuschlägen
finanzen.net PUMA-Aktie mit Kurssprung: Sportartikelhersteller schreibt geringeren Verlust als erwartet - Keine Dividende
finanzen.net PUMA SE Aktie News: PUMA SE steigt am Nachmittag stark
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: So performt der MDAX aktuell
finanzen.net XETRA-Handel MDAX mittags schwächer
dpa-afx ROUNDUP: Puma stellt Aktionäre auf weiteres Verlustjahr ein
Zacks Puma Biotech (PBYI) Q4 Earnings and Revenues Beat Estimates
MotleyFool Puma Biotech (PBYI) Earnings Call Transcript
Benzinga Puma Biotechnology Q4 Earnings Report: What Investors Need to Know
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Financial Times Puma sinks to record €645mn loss as sales slide
EQS Group EQS-News: PUMA completes reset in 2025; 2026 designated as transition year
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
PUMA SE zu myNews hinzufügen