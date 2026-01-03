DAX25.316 +0,1%Est506.150 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5200 -1,0%Nas22.878 -1,2%Bitcoin55.947 -2,2%Euro1,1805 +0,1%Öl72,78 +2,6%Gold5.235 +1,0%
Podcast

Hot Stocks heute: KI-Schock, Netflix-Rebound & DAX vor Allzeithoch - Wohin steuern die Märkte?

27.02.26 14:12 Uhr
Hot Stocks heute: KI-Schock, Netflix-Rebound & DAX vor Allzeithoch - Wohin steuern die Märkte? | finanzen.net

Der DAX kratzt am Allzeithoch, während die US-Techwerte schwanken: Trotz starker Zahlen geraten Nvidia und ASML unter Druck. Jack Dorsey sorgt mit einer radikalen KI-bedingten Entlassungswelle bei Block für Aufsehen - und die Aktie explodiert. Netflix steigt aus dem Warner-Deal aus und startet einen charttechnischen Rebound. Zudem: Übernahmegerüchte um United Internet & 1&1, starke Zahlen von Rolls-Royce, Dividendenstopp bei Puma und Lieferprobleme bei Hensoldt.

In dieser Folge analysieren wir die wichtigsten Börsen-News, Markttrends, KI-Entwicklungen und konkrete Trading-Chancen - inklusive möglichem Long-Trade im Bulle & Bär Depot. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


