Hot Stocks heute: KI-Schock, Netflix-Rebound & DAX vor Allzeithoch - Wohin steuern die Märkte?

Der DAX kratzt am Allzeithoch, während die US-Techwerte schwanken: Trotz starker Zahlen geraten Nvidia und ASML unter Druck. Jack Dorsey sorgt mit einer radikalen KI-bedingten Entlassungswelle bei Block für Aufsehen - und die Aktie explodiert. Netflix steigt aus dem Warner-Deal aus und startet einen charttechnischen Rebound. Zudem: Übernahmegerüchte um United Internet & 1&1, starke Zahlen von Rolls-Royce, Dividendenstopp bei Puma und Lieferprobleme bei Hensoldt.

In dieser Folge analysieren wir die wichtigsten Börsen-News, Markttrends, KI-Entwicklungen und konkrete Trading-Chancen - inklusive möglichem Long-Trade im Bulle & Bär Depot. Für mehr Details, hört doch mal rein.

