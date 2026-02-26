Stellantis Aktie
Marktkap. 18,68 Mrd. EURKGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN A2QL01
ISIN NL00150001Q9
Symbol STLA
Stellantis Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Hold" belassen. 2026 werde der Autokonzern in Nordamerika wieder Gewinne einfahren, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Stellantis Hold
|Unternehmen:
Stellantis
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
7,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
6,81 €
|Abst. Kursziel*:
2,81%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
6,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,64%
|
Analyst Name:
Christoph Laskawi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
