Stellantis Aktie

6,82 EUR +0,01 EUR +0,07 %
STU
8,07 USD +0,36 USD +4,60 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 18,68 Mrd. EUR

KGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN A2QL01

ISIN NL00150001Q9

Symbol STLA

Deutsche Bank AG

Stellantis Hold

10:16 Uhr
Stellantis Hold
Stellantis
6,82 EUR 0,01 EUR 0,07%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Hold" belassen. 2026 werde der Autokonzern in Nordamerika wieder Gewinne einfahren, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
7,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
6,81 €		 Abst. Kursziel*:
2,81%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
6,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,64%
Analyst Name:
Christoph Laskawi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stellantis

10:16 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
26.02.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
26.02.26 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
20.02.26 Stellantis Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12.02.26 Stellantis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Stellantis

dpa-afx Tiefrote Bilanz Stellantis-Aktie dreht auf grünes Terrain: Opel-Mutter und VW-Rivale fährt riesigen Verlust ein Stellantis-Aktie dreht auf grünes Terrain: Opel-Mutter und VW-Rivale fährt riesigen Verlust ein
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis springt am Donnerstagnachmittag hoch
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Stellantis ziehen nach Analystenkonferenz deutlich an
finanzen.net Aufschläge in Paris: CAC 40-Anleger greifen nachmittags zu
dpa-afx ROUNDUP: Opel-Mutter und VW-Rivale Stellantis fährt riesigen Verlust ein
finanzen.net Pluszeichen in Paris: So bewegt sich der CAC 40 am Mittag
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis am Donnerstagmittag stärker
finanzen.net CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 beginnt Donnerstagssitzung in der Gewinnzone
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis legt am Vormittag zu
Financial Times Stellantis warns of higher US tariff costs as it reports €22bn loss
Benzinga How Do Investors Really Feel About Stellantis NV?
FOX Business Stellantis issues 'do not drive' warning for 225,000 vehicles over dangerous air bag issue
Benzinga Gartner, Stellantis, And Novo Nordisk Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (Feb. 2-Feb. 6): Are the Others in Your Portfolio?
