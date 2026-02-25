Santander Aktie
Marktkap. 163,82 Mrd. EURKGV 11,07 Div. Rendite 1,93%
WKN 858872
ISIN ES0113900J37
Symbol BCDRF
Santander Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Santander von 11,70 auf 12,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die positive Reaktion auf den Kapitalmarkttag der Spanier sei verständlich, schrieb Ignacio Cerezo am Donnerstagnachmittag. Er dürfte eine Runde steigender Schätzungen auslösen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 16:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
12,20 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
11,01 €
|Abst. Kursziel*:
10,81%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
11,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,87%
|
Analyst Name:
Ignacio Cerezo
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,54 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
