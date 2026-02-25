DAX 25.338 +0,2%ESt50 6.158 -0,1%MSCI World 4.572 +0,1%Top 10 Crypto 8,5200 -1,0%Nas 22.878 -1,2%Bitcoin 55.868 -2,3%Euro 1,1808 +0,1%Öl 72,32 +2,0%Gold 5.186 +0,1%
Santander Aktie

11,00 EUR -0,09 EUR -0,79 %
STU
10,01 CHF -0,17 CHF -1,62 %
BRX
Marktkap. 163,82 Mrd. EUR

KGV 11,07 Div. Rendite 1,93%
WKN 858872

ISIN ES0113900J37

Symbol BCDRF

UBS AG

13:21 Uhr
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
11,00 EUR -0,09 EUR -0,79%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Santander von 11,70 auf 12,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die positive Reaktion auf den Kapitalmarkttag der Spanier sei verständlich, schrieb Ignacio Cerezo am Donnerstagnachmittag. Er dürfte eine Runde steigender Schätzungen auslösen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 16:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Santander Buy

Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
12,20 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
11,01 €		 Abst. Kursziel*:
10,81%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
11,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,87%
Analyst Name:
Ignacio Cerezo 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,54 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

13:21 Santander Buy UBS AG
26.02.26 Santander Buy Deutsche Bank AG
25.02.26 Santander Outperform RBC Capital Markets
25.02.26 Santander Overweight Barclays Capital
25.02.26 Santander Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

dpa-afx WDH 2/ROUNDUP/Santander will Gewinn bis 2028 kräftig steigern - Aktie legt zu
dpa-afx Santander-Aktie steigt: Bank peilt Gewinnanstieg bis 2028 an
dpa-afx WDH/ROUNDUP/Santander will Gewinn bis 2028 kräftig steigern - Aktie legt zu
dpa-afx Santander will Gewinn bis 2028 kräftig steigern - Aktie legt deutlich zu
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC hebt Santander auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 12,25 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Santander-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Santander von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santander-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Business Times Societe Generale expands Japan credit business with Santander, UBS hires
Benzinga P/E Ratio Insights for Banco Santander
Zacks Banco Santander-Brazil (BSBR) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
Financial Times How Santander took a $12bn gamble on cracking the US
Benzinga Earnings Breakdown: Banco Santander Q4
Benzinga Banco Santander: Q4 Earnings Insights
Benzinga Banco Santander Q4 Earnings Assessment
Benzinga Banco Santander Q4 Earnings Summary &amp; Key Takeaways
