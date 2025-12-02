DAX 24.031 +0,6%ESt50 5.746 +0,5%MSCI World 4.416 +0,0%Top 10 Crypto 12,44 -0,6%Nas 23.505 +0,2%Bitcoin 78.473 -0,9%Euro 1,1652 +0,1%Öl 63,23 -0,2%Gold 4.223 +0,3%
Santander Aktie

9,55 EUR +0,11 EUR +1,19 %
STU
8,34 GBP +0,14 GBP +1,73 %
LSE
Marktkap. 138,53 Mrd. EUR

KGV 5,79 Div. Rendite 3,81%
WKN 858872

ISIN ES0113900J37

Symbol BCDRF

RBC Capital Markets

Santander Sector Perform 11:56 Uhr

11:56 Uhr
Santander Sector Perform
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
9,55 EUR 0,11 EUR 1,19%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Santander auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Analystin Anke Reingen geht mit "selektivem Optimismus" für Europas Banken in das Jahr 2026. Die Kurse korrelierten historisch stark mit besseren Konjunkturprognosen, so die Expertin am Freitag in ihrem Ausblick. Und obwohl viel über eine Belebung gesprochen werde, seien die Schätzungen für das europäische Wirtschaftswachstum noch nicht gestiegen. Trotz positiver Erwartungen blieben allerdings weiter Wolken am Himmel, auch geopolitische, die die Bankenaktien nach ihrem starken Lauf auch verwundbar machten./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:49 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:49 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Santander Sector Perform

Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
8,50 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
9,56 €		 Abst. Kursziel*:
-11,10%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
9,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,03%
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

11:56 Santander Sector Perform RBC Capital Markets
04.12.25 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.11.25 Santander Buy UBS AG
26.11.25 Santander Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.11.25 Santander Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

