Neue US-Zölle: DAX schließt stabil -- Bayer: Klage gegen J&J wegen irreführender Werbung eingereicht -- AMD, Meta, PayPal, Strategy, TUI, Novo Nordisk, MTU im Fokus
Tesla-Aktie im Blick: Chef Musk wirbt in Korea persönlich um KI-Chip-Talente
Vonovia-Aktie im Aufwind: Dreifacher Ausbruch lässt wichtige Widerstände hinter sich
NVIDIA Aktie

NVIDIA Aktien-Sparplan
164,08 EUR +2,06 EUR +1,27 %
FSE
193,28 USD +1,69 USD +0,88 %
BTT
Marktkap. 3,95 Bio. EUR

KGV 48,54 Div. Rendite 0,02%
WKN 918422

ISIN US67066G1040

Symbol NVDA

Bernstein Research

NVIDIA Outperform

18:21 Uhr
NVIDIA Outperform
NVIDIA Corp.
164,08 EUR 2,06 EUR 1,27%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia angesichts einer weitreichenden Liefervereinbarung zwischen dem Konkurrenten AMD und dem Social-Media-Konzern Meta auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. In Bezug auf Nvidia betonte Analyst Stacy A. Rasgon in einer am Dienstag vorliegenden Studie, dass diese zuletzt ein eigenes Geschäft abgeschlossen hätten./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 16:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 16:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Below the Sky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: NVIDIA Outperform

Unternehmen:
NVIDIA Corp.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 275,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 193,09		 Abst. Kursziel*:
42,42%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 193,28		 Abst. Kursziel aktuell:
42,28%
Analyst Name:
Stacy A. Rasgon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 239,29

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu NVIDIA Corp.

18:21 NVIDIA Outperform Bernstein Research
19.02.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
18.02.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
11.02.26 NVIDIA Buy UBS AG
28.01.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

NVIDIA Corp. zu myNews hinzufügen