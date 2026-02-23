Handel in New York: NASDAQ Composite beendet den Handel in der Gewinnzone

NASDAQ Composite-Marktbericht

Der NASDAQ Composite entwickelte sich am zweiten Tag der Woche positiv.

Schlussendlich gewann der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,04 Prozent auf 22.863,68 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,063 Prozent stärker bei 22.641,60 Punkten, nach 22.627,27 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 22.895,48 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 22.528,26 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, bei 23.501,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22.872,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.02.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 19.286,92 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,60 Prozent abwärts. Bei 23.988,26 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 22.256,76 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell AXT (+ 23,39 Prozent auf 35,08 USD), Sangamo Therapeutics (+ 20,63 Prozent auf 0,47 USD), Ultra Clean (+ 17,18 Prozent auf 71,96 USD), Nissan Motor (+ 14,28 Prozent auf 3,28 USD) und Geron (+ 10,17 Prozent auf 1,95 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Expeditors International of Washington (-7,22 Prozent auf 138,83 USD), inTest (-4,37 Prozent auf 9,20 USD), Steel Dynamics (-2,62 Prozent auf 190,87 USD), Erie Indemnity (-2,56 Prozent auf 257,01 USD) und PetMed Express (-2,43 Prozent auf 2,81 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 42.656.216 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,951 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,70 zu Buche schlagen. Mit 9,42 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

