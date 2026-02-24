DAX24.992 -1,1%Est506.114 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2600 -2,8%Nas22.627 -1,1%Bitcoin53.505 -2,3%Euro1,1780 -0,1%Öl71,97 +0,7%Gold5.169 -1,1%
Heute im Fokus
Asiens Börsen uneins -- Bayer: Klage gegen Johnson & Johnson wegen irreführender Werbung -- Deutsche Bank Research streicht Kaufvotum und kappt Kursziel für Novo Nordisk
Top News
Marktplatz für digitale Items: Das ist NFT-Vorreiter OpenSea Marktplatz für digitale Items: Das ist NFT-Vorreiter OpenSea
FedEx-Aktie im Fokus: Unternehmen fordert Rückerstattung von Trump-Zöllen FedEx-Aktie im Fokus: Unternehmen fordert Rückerstattung von Trump-Zöllen
VW: Lamborghini verwirft Pläne für vollelektrischen Sportwagen.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt ging mit Verlusten in die neue Woche.

Der DAX hat die neue Börsenwoche tiefer begonnen und zeigte sich auch im Anschluss weiter in Rot. Am Nachmittag wurden die Abschläge nochmal größer, sodass sogar die 25.000-Punkte-Marke unterschritten wurde. Das Börsenbarometer schloss 1,06 Prozent niedriger bei 24.991,97 Zählern.
Der TecDAX bewegte sich ebenfalls auf rotem Terrain, nachdem er schon etwas leichter in den Handel gegangen war. Er verabschiedete sich 0,91 Prozent schwächer bei 3.687,79 Punkten.

Der deutsche Aktienmarkt reagierte mit Verlusten auf die neusten Zolldrohnungen des US-Präsidenten. Am Freitag war der Leitindex noch auf den höchsten Stand seit Mitte Januar geklettert. Inzwischen halten sich die Anleger wieder zurück.

Zusätzlich zum schwelenden Konflikt mit dem Iran belastete nun neue Unsicherheit in der Handelspolitik die Weltlage. Der Oberste Gerichtshof der USA untersagte dem Präsidenten in einem Grundsatzurteil die Nutzung eines Notstandsgesetzes aus den 70ern zur Verhängung globaler Zölle. Trotz dieser juristischen Niederlage lässt Trump nicht locker: Er erklärte bereits, andere Hebel in Bewegung zu setzen, um seine Zollpolitik weiterhin zu realisieren. Die EU reagierte mit einem Aussetzen der Umsetzung des Zollabkommens mit den USA.

Top Themen

FedEx-Aktie im Fokus: Unternehmen fordert Rückerstattung von Trump-Zöllen
FedExMeta PlatformsNovo NordiskFresenius Medical CareChina/JapanBayerPayPal

News-Ticker

Börsenchronik

23.02.26US-Börsen schließen tiefrot -- DAX letztlich unter 25.000 Punkten -- Trump will Zollsatz weiter erhöhen -- Novo Nordisk-Studie enttäuscht -- PayPal, DroneShield, Bayer, Diginex, NVIDIA, SAP im Fokus
20.02.26DAX und Wall Street gehen stärker ins Wochenende -- Supreme Court stoppt Trump-Zölle -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Diginex, Bayer im Fokus
19.02.26DAX letztlich tiefrot - aber über 25.000 Punkten -- Wall Street schließt leichter -- Bayer profitiert von Trumps Glyphosat-Vorstoß -- Apple, Airbus, Amazon, Siemens Energy, Microsoft, SAP im Fokus
18.02.26Dow letztlich fester -- DAX schließt stärker -- Buffetts letztes Depot als Berkshire-CEO -- eBay, Figma, Palantir, Meta, NVIDIA, Palo Alto, Rüstungsaktien, Infineon, Gerresheimer, Bayer im Fokus
17.02.26DAX schließt im Plus -- Wall Street beendet Handel stabil -- Novo Nordisk setzt Aktienrückkauf fort -- Rheinmetall mit Großauftrag -- Microsoft, Danaher, Masimo, BHP, Ottobock, Warner Bros. im Fokus
